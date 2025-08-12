Quantcast
Δένδιας για Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας: Καθήκον μας να εμπνεύσουμε όραμα στις νέες και τους νέους μας - Real.gr
real player

Δένδιας για Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας: Καθήκον μας να εμπνεύσουμε όραμα στις νέες και τους νέους μας

12:19, 12/08/2025
Δένδιας για Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας: Καθήκον μας να εμπνεύσουμε όραμα στις νέες και τους νέους μας

Καθήκον μας να εμπνεύσουμε όραμα στις νέες και τους νέους μας και να τους προσφέρουμε τα εφόδια που χρειάζονται για ένα καλύτερο μέλλον.

Αυτό αναφέρει με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved