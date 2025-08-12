Δένδιας για Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας: Καθήκον μας να εμπνεύσουμε όραμα στις νέες και τους νέους μας - Real.gr

Καθήκον μας να εμπνεύσουμε όραμα στις νέες και τους νέους μας και να τους προσφέρουμε τα εφόδια που χρειάζονται για ένα καλύτερο μέλλον.
Αυτό αναφέρει με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας.
Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας: Καθήκον μας να εμπνεύσουμε όραμα στις νέες και τους νέους μας και να τους προσφέρουμε τα εφόδια που χρειάζονται για ένα καλύτερο μέλλον.#InternationalYouthDay #YouthDay pic.twitter.com/4T6uY1ve9C
— Nikos Dendias (@NikosDendias) August 12, 2025