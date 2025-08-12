Δένδιας για Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας: Καθήκον μας να εμπνεύσουμε όραμα στις νέες και τους νέους μας - Real.gr

Καθήκον μας να εμπνεύσουμε όραμα στις νέες και τους νέους μας και να τους προσφέρουμε τα εφόδια που χρειάζονται για ένα καλύτερο μέλλον.

Αυτό αναφέρει με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας.