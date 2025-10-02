Δένδιας για Πάνο Ρούτσι: «Δεν διανοούμαι να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει τον θάνατο του παιδιού του» - Real.gr

Ηχηρή παρέμβαση έκανε σήμερα ο Νίκος Δένδιας από τη Βουλή για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Στον Πάνο Ρούτσι και στο αίτημά του να διερευνηθεί ο θάνατος του γιου του, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, αναφέρθηκε ο Νίκος Δένδιας, ξεκαθαρίζοντας πως «κανείς στην κυβέρνηση και σε οποιαδήποτε κυβέρνηση» δεν μπορεί να έχει αντίθετη άποψη.

Ο υπουργός Άμυνας τόνισε αναφερόμενος στον απεργό πείνας ότι «δεν διανοούμαι να απαγορευθεί σε έναν πατέρα να ερευνήσει ότιδήποτε αυτός θέλει».

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Νίκου Δένδια είχε ως εξής: «Εδώ δεν θα τοποθετηθώ ούτε ως υπουργός ούτε ως στέλεχος της κυβέρνησης. Έχουμε παιδιά. Δεν διανοούμαι, δεν διανοούμαι, ειλικρινά σας λέω, πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του. Δεν γνωρίζω τη δικονομία. Εγώ είμαι δικηγόρος αστικού και εμπορικού δικαίου και δεν θεώρησα ότι πρέπει να υποκαταστήσω κανέναν, παριστάνοντας τον συνήγορο υπόθεσης. Αλλά νομίζω ότι όλοι και δεν θεωρώ οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποτεδήποτε μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση. Και ειλικρινά, εύχομαι από το βάθος της καρδιάς μου, το δράμα αυτού του ανθρώπου, που βιώνει ένα τεράστιο δράμα με την απώλεια του παιδιού του, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες στις οποίες ζει αυτός ο άνθρωπος το δράμα το οποίο ζει».