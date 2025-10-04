Quantcast
Δένδιας για τα 51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας: Είμαστε η μεγάλη λαϊκή παράταξη που αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού - Real.gr
real player

Δένδιας για τα 51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας: Είμαστε η μεγάλη λαϊκή παράταξη που αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού

14:30, 04/10/2025
Δένδιας για τα 51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας: Είμαστε η μεγάλη λαϊκή παράταξη που αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρθηκε στα 51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας: «Είμαστε και οφείλουμε να παραμείνουμε η μεγάλη λαϊκή παράταξη, που αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού: τη θρησκεία, τη γλώσσα, τις παραδόσεις μας».

«Αλλά και η παράταξη», πρόσθεσε, «που τολμά να εφαρμόζει μεγάλες μεταρρυθμίσεις για να καταστήσει την Ελλάδα ισχυρή και απρόσβλητη».

 


 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved