Δένδιας για τα 51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας: Είμαστε η μεγάλη λαϊκή παράταξη που αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού - Real.gr

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρθηκε στα 51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας: «Είμαστε και οφείλουμε να παραμείνουμε η μεγάλη λαϊκή παράταξη, που αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού: τη θρησκεία, τη γλώσσα, τις παραδόσεις μας».

«Αλλά και η παράταξη», πρόσθεσε, «που τολμά να εφαρμόζει μεγάλες μεταρρυθμίσεις για να καταστήσει την Ελλάδα ισχυρή και απρόσβλητη».

