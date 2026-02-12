Δένδιας: Με αυτοπεποίθηση η Ελλάδα στη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ χάρη στην «Ατζέντα 2030» - Real.gr

«Από την πλευρά της χώρας μου, της Ελλάδας, προσέρχομαι σε αυτή τη συνάντηση με την αυτοπεποίθηση που δίνει η μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που κάνουμε, η «Ατζέντα 2030», η ολιστική μας προσέγγιση με την «Ασπίδα του Αχιλλέα», τα πέντε επίπεδα: τη θάλασσα, τη στεριά, τον αέρα, το διάστημα και το cybersecurity, αλλά επίσης και με τη δυνατότητα που δίνει το υστέρημα του ελληνικού λαού. Δηλαδή, το γεγονός ότι η Ελλάδα υπερβαίνει το 3% των δαπανών για την άμυνα. Και αν κάνουμε συνολικά τον απολογισμό και των κονδυλίων που συνδυάζονται με αυτό, προσεγγίζει -αν δεν υπερβαίνει- και το 5%».

Αυτό τόνισε, σήμερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Δένδιας κατά την προσέλευσή του στη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

«Όπως χθες στη σύνοδο υπουργών Άμυνας της ΕΕ, έτσι και σήμερα, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, θα συζητήσουμε σε μια κρίσιμη περίοδο για τη Συμμαχία. Σε μια κρίσιμη περίοδο για τις Δημοκρατίες αυτού του πλανήτη» πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.

«Έχουμε να συζητήσουμε για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας στο ΝΑΤΟ, όπως και χθες στην ΕΕ, για την ανάπτυξη της αμυντικής μας παραγωγής, για τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων» ξεκαθάρισε.

Ο κ. Δένδιας διευκρίνισε ότι επειδή το είδε να αναφέρεται σε πάρα πολλά ΜΜΕ, «δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση εδώ, στις Βρυξέλλες, με τον Τούρκο ομόλογό μου κ. Γκιουλέρ». Και υπογράμμισε ότι απ’ ό,τι πληροφορείται, «ο κ. Γκιουλέρ δεν είναι καν στις Βρυξέλλες».