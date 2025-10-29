Δένδιας: Πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη - Real.gr

Στην εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής πρόσοψης του Πενταγώνου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε την προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Ο υπουργός στην ομιλία του για τη νέα πρόσοψη του ιστορικού κτιρίου του Πενταγώνου, μίλησε για το θέμα του Άγνωστου Στρατιώτη, δήλωσε πως «Πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του ρόλου του μνημείου ως σημείο εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς μνήμης και σεβασμού στον άγνωστο νεκρό των πολέμων της Ελλάδας».

Για το χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη, έκανε αναφορά στην ομιλία του και ο πρωθυπουγός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξηγώντας ότι σύντομα «θα αποκτήσει τη νέα μορφή, υπηρετώντας την ενότητα και την κοινή διαδρομή του λαού μας».