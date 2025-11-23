Δένδιας: Συνεκτικό πλέγμα μέριμνας για όσους υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και τις οικογένειές τους με 7 άξονες στήριξης - Real.gr

Σε μια σειρά μέτρων για τη στρατιωτική οικογένεια αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) στο Μέγαρο Μουσικής, στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα. Χρειαζόμαστε έναν συνεκτικό πλέγμα μέριμνας για τον άνθρωπο που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και την οικογένειά του».

Όπως είπε: «Δεν είναι μόνο τα στελέχη που υπερασπίζονται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά Δικαιώματα της πατρίδας μας. Είναι και οι οικογένειες. Σηκώνουν βάρη τα οποία δεν είναι πάντα ορατά. Οι οικογένειες είναι οι Στρατιώτες, οι Ναύτες, οι Αεροπόροι χωρίς στολή, χωρίς βαθμούς, χωρίς παράσημα».

Αναφερόμενος στη στήριξη των στρατιωτικών οικογενειών εξήγησε: «Αυτό υπηρετεί η “Ατζέντα 2030”. Μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει τη φροντίδα της στρατιωτικής οικογένειας. Με καλύτερους μισθούς, που ήδη περιλαμβάνονται στο νομοθέτημα που βρίσκεται σε δημόσια Διαβούλευση. Με αξιοπρεπή, δωρεάν στέγη. Με πραγματικές διευκολύνσεις στην καθημερινότητα. Με φροντίδα για τα παιδιά. Με αποτελεσματικό σύστημα Υγείας. Με μέριμνα για τους ηλικιωμένους αποστράτους και τα άτομα με αναπηρία. Κάθε ευρώ που επενδύουμε στη στήριξη της στρατιωτικής οικογένειας, επιστρέφει πολλαπλάσιο σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, σε αποτροπή, σε ηθικό».

Συγκεκριμένα ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στο νέο μισθολόγιο, που όπως υπογράμμισε, αποτυπώνει τη βούληση αναγνώρισης της ιδιαίτερης προσφοράς, διαχωρίζει τον βαθμό από τη μισθολογική εξέλιξη και προβλέπει πραγματικές αυξήσεις που κυμαίνονται από 13% έως 53%.

Έφερε ως παραδείγματα τα ακόλουθα:

– Ανθυπολοχαγός με 3 έτη υπηρεσίας σε παραμεθόριο θα δει αύξηση 379 ευρώ τον μήνα (από 1.197 ευρώ σε 1.576 ευρώ – 31,7 %) και 4.548 ευρώ ετησίως.

– Αντιπλοίαρχος Κυβερνήτης Φρεγάτας με 23 έτη υπηρεσίας θα δει αύξηση 1.000 ευρώ το μήνα (από 1.913 ευρώ σε 2.913 ευρώ – 52,3 %) και 12.000 ευρώ ετησίως.

Όπως υπενθύμισε ο κ. Δένδιας, οι αυξήσεις έρχονται από εξοικονομήσεις από εξορθολογισμό της Δομής Δυνάμεων ενώ για το νέο μισθολόγιο εξήγησε ότι θα εφαρμοσθεί αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου.

Ξεκαθάρισε ότι υπάρχει κατανόηση με το υπουργείο Οικονομικών και πρόσθεσε: «Οι εξοικονομήσεις που θα κάνουμε θα επιστρέφουν στα στελέχη μας ως μισθολογικό μέρισμα και κατά συνέπεια θα συνεχίσω την πορεία των εξοικονομήσεων και το 2026 θεωρώντας ότι αυτή αποτελεί ένα ενάρετο πρότυπο για το ελληνικό Δημόσιο. Ένα πολύ καλό παράδειγμα».

Για την εξασφάλιση δωρεάν στέγης στα στελέχη, με το νέο οικιστικό πρόγραμμα προχωρά, όπως είπε, η κατασκευή 10.454 νέων κατοικιών και ο εκσυγχρονισμός και η συντήρηση 7.030 υφιστάμενων κατοικιών, ένα σύνολο 17.484 σπιτιών.

Είναι το μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα που εκτελέστηκε ποτέ στην Ελλάδα, με προτεραιότητα εκεί όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες, εξήγησε ο υπουργός.

Πρόκειται, πρόσθεσε, για σύγχρονες και λειτουργικές κατοικίες με διαμερίσματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε τύπου οικογενειακής κατάστασης, από τα νεότερα στελέχη έως και τις πολύτεκνες οικογένειες.

Η ολοκλήρωση των πρώτων 1.059 νέων κατοικιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σαράντα εννέα από αυτές θα παραδοθούν μεθαύριο στο Χαϊδάρι, ενώ το σύνολο των 1.059 θα παραδοθεί μέχρι το τέλος του 2026.

Πρόκειται για ένα προγραμματισμένο, χρηματοδοτημένο σχέδιο, με σαφές χρονοδιάγραμμα παραδόσεων που έχει ανακοινώσει ήδη ο κ. Δένδιας.

Για την καθημερινή μάχη κατά της ακρίβειας, «το σημαντικότερο πρόβλημα κάθε ελληνικής οικογένειας», τόνισε ότι το υπουργείο προχωρά στη δημιουργία της Ενιαίας Διακλαδικής Διοίκησης Κέντρου Εφοδιασμού Μονάδων.

Αναλυτικότερα, όπως εξήγησε, τα στρατιωτικά πρατήρια θα ομογενοιοποιηθούν και θα εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες εφοδιασμού, με κεντρική διαπραγμάτευση τιμών και με τεχνολογία logistics.

Ανέλυσε ότι ο στόχος είναι σαφής και ποσοτικά μετρήσιμος προσθέτοντας: «Το “Καλάθι της Στρατιωτικής Οικογένειας” θα καταστεί, μεσοσταθμικά, κατά 20% έως 23% φθηνότερο από τις αντίστοιχες τιμές της αγοράς. Έχουμε τεκμηριωμένους υπολογισμούς και θα το παρακολουθούμε με σαφή, αντικειμενικά κριτήρια».

Μιλώντας για τη φροντίδα για τα παιδιά και η ενίσχυση της μητρότητας, υπογράμμισε: «Χρειαζόμαστε νέους Έλληνες. Αρνούμαι την άνευ όρων παράδοση στην απειλή της εθνικής μας συρρίκνωσης. Η στρατιωτική οικογένεια το βιώνει πιο έντονα, με την υπογεννητικότητα, τις μεταθέσεις, το ασταθές περιβάλλον, τις αυξημένες απαιτήσεις. Πρέπει να στηρίξουμε στην πράξη το δικαίωμα της οικογένειας να μεγαλώσει».

Στην κατεύθυνση αυτή, ανέφερε ότι δρομολογείται «επιτέλους νέα Μαιευτική Κλινική στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών», που θα λειτουργήσει μέχρι το τέλος του επόμενου χρόνου, με προοπτική να δημιουργηθεί Μαιευτική Κλινική στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Όπως υπενθύμισε ο κ. Δένδιας έχει ήδη θεσπισθεί η δωρεάν παροχή υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ενώ θα διευρυνθεί η δωρεάν κρυοσυντήρηση ωαρίων. «Το μέτρο θα επεκταθεί στις γυναίκες που θα επιλέξουν την εθελοντική στράτευση» συμπλήρωσε.

Για τη φροντίδα για τα παιδιά των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων κατασκευάζονται έξι νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί ενώ ανακατασκευάζονται και επεκτείνονται υφιστάμενα κτήρια, ώστε να φιλοξενήσουν περισσότερα βρέφη και νήπια.

Αναβαθμίζεται, είπε, και το Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παίδων, με σύγχρονες προδιαγραφές και ενισχυμένη επιστημονική στελέχωση, ώστε τα παιδιά της στρατιωτικής οικογένειας με αυξημένες ανάγκες να λαμβάνουν ολοκληρωμένη φροντίδα.

Ακόμη, δίδονται κίνητρα σε όποιον επιθυμεί σπουδάζοντας να βοηθήσει την πατρίδα. Στο πλαίσιο θέσπισης υποτροφιών για φοιτητές που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, το υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, ανέφερε, θα προβεί στην κατασκευή 4 νέων συγκροτημάτων φοιτητικών εστιών. «Με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε, «αγκαλιάζουμε και τη νέα γενιά».

Για το Σύστημα Υγείας, ο υπουργός επισήμανε: «Τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία δεν αποτελούν μόνο κρίσιμη υποδομή αλλά και πυλώνας φροντίδας για τη στρατιωτική οικογένεια. Επενδύουμε στον εκσυγχρονισμό τους, στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, στο ανθρώπινο δυναμικό».

«Είμαστε» συμπλήρωσε, «σε επαφή με το Ίδρυμα Νιάρχος, για την παροχή σύγχρονου software logistics, για να μηχανογραφήσουμε πλήρως τη λειτουργίας τους, και να τη βελτιστοποιήσουμε». Ευχαρίστησε τον Ανδρέα Δρακόπουλο «για τη βοήθεια αυτή» ενώ συνέχισε: «Θα αναθέσουμε σε αξιόπιστο εξωτερικό αξιολογητή την πιστοποίηση ώστε να ξέρουμε τι υπηρεσίες παρέχουμε πραγματικά».

Στο ίδιο πνεύμα μέριμνας, το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο καθιερώνει πλήρη απαλλαγή από τη συμμετοχή στις υγειονομικές δαπάνες – από το 15% που ίσχυε έως σήμερα – όταν οι παρεχόμενες υπηρεσίες πραγματοποιούνται σε δημόσιες δομές υγείας. Χαρακτηριστικά, ο υπουργός εξήγησε ότι αυτή ρύθμιση «προστατεύει ουσιαστικά το οικογενειακό εισόδημα των στελεχών».

Παράλληλα, το υπουργείο προχωρά, όπως είπε, στην ίδρυση Πρότυπου Κέντρου Αντιμετώπισης Πολεμικού Τραύματος. «Έχει ήδη οργανωθεί συνέδριο για αυτό στις 17 Ιανουαρίου 2026» είπε και συμπλήρωσε: «Μας βοηθάει ο Γιώργος Βέλμαχος, καθηγητής στο Harvard και χειρουργός στο Massachusetts General, ο άνθρωπος που περιέθαλψε τα περισσότερα θύματα στο Μαραθώνιο της Βοστόνης».

Δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του σε όσους δωρητές «είναι σήμερα ανάμεσά μας» και ενδεικτικά ανέφερε τη δωρεά της οικογένειας Βαρδινογιάννη, για την ανέγερση 2 νέων ορόφων στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, τον κ. Αγγελάκο για την εγκατάσταση μιας καινούργιας μονάδας παραγωγής οξυγόνου και ενός αξονικού τομογράφου στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, τον υποναύαρχο ε.τ. Πάνο Λασκαρίδη για τη μονάδα Βραχείας Νοσηλείας 32 θέσεων, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, το Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση για «μια σημαντική δωρεά» στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως στη Θεσσαλονίκη και την Eurobank για την ανακαίνιση του Διαβητολογικού Ιατρείου του Ναυτικού Νοσοκομείου Σαλαμίνας.

Μιλώντας για τη μέριμνα για τους ηλικιωμένους αποστράτους και τα άτομα με αναπηρία, εξήγησε: «Δεν μπορούμε να ξεχνάμε όσους υπηρέτησαν την πατρίδα με πίστη και αφοσίωση και αφυπηρέτησαν».

Δημιουργούνται, ανέφερε, τρία νέα συγκροτήματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Αποστράτων, με οργανωμένες υπηρεσίες φροντίδας, με βασική ιατροφαρμακευτική υποστήριξη.

Επιπλέον, συστήνουμε τη Διακλαδική Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στο ΝΙΜΤΣ, με σύγχρονα πρότυπα διαβίωσης ενώ υλοποιείται ένα πλέγμα δράσεων όπως η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ενήλικα ‘Ατομα με Αναπηρία «που δεν μπορούν να ζήσουν αυτόνομα», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Για τις υπηρεσιακές διευκολύνσεις, με νέα υπουργική απόφαση καθορίζονται ρυθμίσεις, για συγκεκριμένες κατηγορίες στρατιωτικών, για την προστασία του θεσμού της οικογένειας, τη χορήγηση ειδικών γονικών αδειών, την απαλλαγή από υπηρεσίες διανυκτέρευσης, όπου αυτό επιβάλλεται από σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, το μειωμένο ωράριο εργασίας και η συνυπηρέτηση συζύγων στρατιωτικών.

Μιλώντας για τη νέα αντίληψη, υπογράμμισε: «Η οικογένεια δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας στην επιχειρησιακή ετοιμότητα. Είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για τη στήριξη του στελέχους ώστε να μπορεί να εκτελεί τη συνταγματική του αποστολή».

Τέλος, ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι όλα τα παραπάνω μέτρα συγκροτούν «ένα πλέγμα» τονίζοντας ότι «στο επίκεντρο μιας αποτελεσματικής άμυνας βρίσκεται το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων». «Χρωστάμε», πρόσθεσε σε «αυτό το στέλεχος και στις οικογένειες των στελεχών μας». Και συνέχισε: «Τους χρωστάμε να παραδώσουμε στους επόμενους μια Ελλάδα με διασφαλισμένη τη δυνατότητα άσκησης της κυριαρχίας της».

«Υπό τη σκέπη της Υπερμάχου Στρατηγού, τιμάμε σήμερα τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Τις τιμάμε με τον πιο στέρεο τρόπο. Τιμάμε τη Στρατιωτική Οικογένεια», κατέληξε ο υπουργός.

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης: «Η γενιά που σμιλεύεται στην Αριστεία, θα πρέπει να μπορεί να υπηρετεί με σύγχρονη νοοτροπία, μέσα κι υποδομές»

Από την πλευρά του, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, στο χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων τόνισε: «Ο εορτασμός της 21ης Νοεμβρίου δεν αποτελεί απλή επετειακή αναφορά του εθνικού μας βίου·εγγράφεται ως στιγμή κορυφαίας συμπύκνωσης πίστης και ιστορίας, όπου Πολιτεία κι Εκκλησία συναρθρώνονται γύρω από την ίδια Ιδέα: την προσφορά, την αυτοθυσία, το Ιερό χρέος προς την πατρίδα».

«Σήμερα, τιμούμε όλους όσοι, με το αίμα, τις θυσίες και τις στερήσεις τους, ύφαναν το λάβαρο της Ελευθερίας, τη σημαία της ελεύθερης Ελλάδος, που κυματίζει αδιάλειπτα πάνω από έναν λαό αποφασισμένο να παραμένει κύριος της μοίρας του» πρόσθεσε:

«Την ημέρα αυτή συνεορτάζουμε τη θεομητορική εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, όταν η τριετίζουσα Παρθένος Μαρία ανέβαινε, με βήματα σταθερά κι αποφασιστικά, τα σκαλοπάτια προς τα ‘Αγια τοις Αγίοις, οδεύουσα προς την εσαείαφιέρωση. Κάθε σκαλί ήταν μια υπόσχεση, κάθε βήμα μια αφιέρωση.

Σε αυτήν την ιερή αναπαράσταση αντανακλάται η ουσία του στρατιωτικού βίου: ο νεοσύλλεκτος στρατεύσιμος, η πρωτοετής της Στρατιωτικής Σχολής, ο Έφεδρος, το εν ενεργεία στέλεχος: όλοιανεβαίνουν τα δικά τους σκαλοπάτια προς την αφιέρωση στο Καθήκον» υπογράμμισε.

Και συνέχισε λέγοντας: «Τη σημερινή ημέρα αναγνωρίζουμε την Αριστεία όχι ως εξασφαλισμένη διάκριση, αλλά ως ύψιστο, αέναο Καθήκον. “Αιέν αριστεύειν”· όχι για την προσωπική προβολή, αλλά για να μη σταθεί ποτέ κανείς κατώτερος του χρέους – και συγχρόνως του θεσμικού προνομίου – να υπηρετεί και να προασπίζει την πατρίδα. Για τα Στελέχη μας, που εν πλήρει συνειδήσει έχουν επιλέξει την υπηρεσία της πατρίδος ως λειτούργημα, η Αριστεία προβάλλει όχι ως απλός στόχος, αλλά ως ατέρμονη οδός καθήκοντος. Είναι η σταθερή απόφασή τους να μην παρεκκλίνουν από την Ευθύνη, να παραμένουν παρόντες και συνεπείς όταν άλλοι αποσύρονται».

Απευθυνόμενος στις νέες και νέους των Ενόπλων Δυνάμεων, τόνισε: «Η στολή που φέρετε αποτελεί όρκο τιμής κι επισφράγισμα μιας επιλογής ζωής, που σας εντάσσει επάξια στην αδιάσπαστη αλυσίδα των υπερασπιστών του έθνους. Φέροντάς την υπερήφανα, αναδεικνύεστεσε ορατούς φορείς ανδρείας, πειθαρχίας κι αυταπάρνησης, συμβάλλοντας λόγω και έργω στην ηθική και πνευματική διάπλαση της επόμενης γενιάς και διδάσκοντας ότι το μεγαλείο του ανθρώπου δεν μετριέται σε όσα αποκτά, αλλά σε όσα είναι πρόθυμος να θυσιάσει».

Για τη νέα γενιά των Ενόπλων Δυνάμεων, επισήμανε ότι είναι «η γενιά που σμιλεύεται στην Αριστεία, θα πρέπει να μπορεί να υπηρετεί με σύγχρονη νοοτροπία, μέσα κι υποδομές».

«Είναι», συμπλήρωσε, «ευθύνη της Πολιτείας και της στρατιωτικής ηγεσίας να της παραδώσουν ένα Στράτευμα αντάξιο του φρονήματός της· έναν θεσμό που δεν αρκείται στη διαχείριση της κληρονομημένης ισχύος, αλλά μετεξελίσσεται και προπορεύεται των εξελίξεων. Η μεταρρυθμιστική στρατηγική στόχευση της “Ατζέντας 2030” του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας συνιστά ένα συνεκτικό όραμα ολιστικού μετασχηματισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο περιλαμβάνει αναδιάταξη δομών, ενίσχυση της διακλαδικότητας, επένδυση σε σύγχρονα μέσα και τεχνολογίες, αναβάθμιση της εκπαίδευσης, βελτίωση των συνθηκών υπηρεσίας, ενίσχυση του θεσμού της εφεδρείας, καθώς και των δεσμών των Ενόπλων Δυνάμεων με την κοινωνία, ερειδόμενο πάντοτε σε τρεις απαράγραπτες αξίες της ιστορικής μας διαδρομής: το καθήκον, τη φιλοπατρία και τη συλλογική ευθύνη».

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ απένειμε διαμνημόνευση στους κάτωθι πρωτεύσαντες αποφοίτους Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) αλλά και της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) τάξεως 2025:

α. Ανθυπολοχαγό (ΑΣ) Γεώργιο Αλμπαντάκη, από Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.

β. Σημαιοφόρο Νικόλαο Βασίλειο Σουκαρά ΠΝ, από Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

γ. Ανθυποσμηναγό (Ι) Ευάγγελο Αποστολάκη, από Σχολή Ικάρων.

δ. Ανθυποσμηναγό (ΥΙ) Ειρήνη Μαρία Χατζηδημητρίου, από Στρατιωτικής Σχολή Αξιωματικών Σχωμάτων.

ε. Ανθυποσμηναγό (ΥΝ) Δήμητρα Φλώρου, από Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής.

Επίσης, βράβευσε ένα στέλεχος από κάθε Γενικό Επιτελείο, το οποίο κατά τη διάρκεια της έως τώρα σταδιοδρομίας του, με την εν γένει παρουσία του,αξίζει την αναγνώριση αυτή, ως ακολούθως:

α. Ίλαρχο Ζήση Δάινα, αρχιφύλακα του επιτηρητικού φυλακίου Φαρμακονησίου.

β. Πλωτάρχη Χαράλαμπο Δαγκλή ΠΝ, κυβερνήτη της τορπιλακάτου «Κρυσταλλίδης».

γ. Επισμηναγό (Ι) Γεώργιο Σωτηρίου, της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων «Ζευς» της 343 Μοίρας.