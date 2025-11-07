Δένδιας: Τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα και τις Ένοπλες Δυνάμεις μας η τεχνητή νοημοσύνη - Real.gr

Η τεχνητή νοημοσύνη για την Ελλάδα είναι μια τεράστια ευκαιρία. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποκαταστήσει μια ισορροπία όταν υπάρχει η ανισορροπία των αριθμών. Μπορεί να λειτουργήσει ως μέγας πολλαπλασιαστής η δυνατότητα του ευφυέστερου, αυτού ο οποίος έχει κάνει τις καλύτερες επιλογές απέναντι στον ισχυρό και μεγάλο, που όμως δεν έχει κάνει τις καλύτερες επιλογές. Αλλά θέλει προσπάθεια, δεν είναι αυτονόητο, δεν είναι μηχανιστικό.

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος συμμετείχε σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, στο 6ο «OT Forum» που διοργανώνει ο «Οικονομικός Ταχυδρόμος» στον χώρο του Μικρού Χρηματιστηρίου Αθηνών με θέμα: «Η επιχείρηση του μέλλοντος: Μετασχηματισμός και παραγωγή προστιθέμενης αξίας».

Ο κ. Δένδιας συνομίλησε με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Φωτάκη και Δημήτρη Μανιάτη στην ενότητα με τίτλο: «Η αμυντική βιομηχανία στην εποχή του AI ως μοχλός οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης».

Για την ανάγκη η Ελλάδα να αναπτύξει την αμυντική της βιομηχανία, ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι «αυτή τη στιγμή το σύνολο της αμυντικής μας παραγωγής είναι το 0,7% του ΑΕΠ μας» και πρόσθεσε: «Αν λάβει κανείς υπόψη δε, ότι είχαμε δαπανήσει για την άμυνά μας 270 δισ. ευρώ, από το 1974 μέχρι το 2010, χωρίς τον υπολογισμό του πληθωρισμού στις τιμές, καταλαβαίνει ότι με τέτοια επένδυση θα έπρεπε να ήμασταν τελείως αλλού».

«Πρέπει», σημείωσε, «γρήγορα να το διορθώσουμε ως οικονομικό μέγεθος. Γιατί χρειαζόμαστε μεγέθυνση στην ελληνική οικονομία. Πρέπει να μεγαλώσουμε, αλλιώς δεν θα υπάρχει κοινωνικό πλεόνασμα προς διανομή.

Παράλληλα, εξήγησε ότι «ζούμε σε μια εποχή κατακλυσμιαίων αλλαγών. Πρέπει να έχουμε δική μας αμυντική τεχνογνωσία, ιδίως στο επίπεδο της καινοτομίας. Σε όλα αυτά που βλέπουμε, drones, αντι-drone, αυτόνομα οχήματα στη θάλασσα, στην ξηρά. Δεν μπορούμε πάντα να πηγαίνουμε στα ξένα «ράφια», δεν οδηγεί κάπου αυτό. ‘Αρα, και ποσοτικά και ποιοτικά χρειαζόμαστε τις ελληνικές επιχειρήσεις».

Ανέλυσε, επίσης, ότι «βοηθάει το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών όταν φτιάχνουμε εξαγώγιμα προϊόντα ή προϊόντα διπλής χρήσης, έχουμε ένα ρόλο στην ευρωπαϊκή άμυνα, γιατί έχουμε έναν πολύ σημαντικό στρατό για την Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Κι επίσης», συμπλήρωσε, «μπορούμε να αναπτύξουμε εξαγωγική δραστηριότητα σε άλλες ηπείρους. Στην Αφρική παραδείγματος χάρη, που βοηθάει εξαιρετικά και τη διπλωματική μας παρουσία».

Ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία «πρέπει μόνον υπό όρους και υπό πολύ αυστηρούς όρους να είναι μέρος των θεμελίων της άμυνας της Ευρώπης» ενώ για το μηχανισμό SAFE για την άμυνα είπε ότι «δεν θα είναι ο κύριος μοχλός» ενώ συνέχισε αναφέροντας ότι «το μεγάλο κέρδος μας θα είναι τα υπόλοιπα 600 και πλέον δισ. του Rearm Europe», τα οποία όπως επισήμανε «υποτίθεται ότι η Επιτροπή θα καταφέρει να μοχλεύσει μέσα από αναξιοποίητους πόρους».

Ειδικότερα, για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις ανέφερε ότι «πρέπει να αλλάξουν όλα αλλά νομίζω ότι είμαστε σε ένα δρόμο, εμείς οι Έλληνες θα το καταφέρουμε».

Έφερε ως παράδειγμα των αλλαγών τη μονάδα κατασκευής drones, κινητή, «που πηγαίνει μαζί με τη μάχιμη μονάδα, τη συνοδεύει, μαζί με την ταξιαρχία» και «παράγει drones με 3D printers on the spot και επίσης αλλάζει το software on the spot για να αντιμετωπίσει απειλές».

«Παίρνουμε τα μηνύματα από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Έχουμε πάρει τα διδάγματα από το Ναγκόρνο Καραμπάχ» πρόσθεσε.

Όπως είπε ο υπουργός, «ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει τη συνταγματική αποστολή να συντονίσει αυτό το πράγμα και να παραδώσει άλλες Ένοπλές Δυνάμεις από αυτές που παρέλαβε εδώ και δύο χρόνια».

Για την Ευρώπη, εξήγησε ότι «χρειάζεται πολλά χρόνια για να δημιουργήσει σοβαρή αμυντική δυνατότητα. Η Ευρώπη ξέχασε την άμυνα. Και αυτό είναι απώλεια κουλτούρας, δεν είναι απώλεια συστημάτων».

Για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις, ανέλυσε ότι αφορούν από το οικιστικό των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι τα οπλικά συστήματα με στόχο «το 2030 η χώρα μας να έχει τη δυνατότητα της αποτροπής των απειλών που προβλέπουμε ότι μπορεί να υπάρξουν τότε».

Για τη στολή του μαχητή, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι αφορά έναν διαφορετικό οπλίτη «με διαφορετικές δυνατότητες για ένα διαφορετικό πόλεμο, με διαφορετικά συστήματα επικοινωνίας. Μια άλλη τελείως δυνατότητα».

«Με ατομικό drone, με δυνατότητα οθόνης για να επικοινωνεί εσωτερικά η ομάδα, η οποία θα είναι πολύ πιο διεσπαρμένη από την ομάδα που εγώ όταν ήμουν στο Στρατό είχα μάθει, που ο ένας ήταν δίπλα στον άλλον. Δίνουμε ήδη τα δείγματα της νέας εποχής. Αλλά βέβαια εδώ πρέπει να υπάρχει και συνέχεια» συμπλήρωσε.

«Πρέπει συνολικά το πολιτικό σύστημα της χώρας να καταλάβει ότι πρέπει να πάμε εκεί. Πρέπει να είναι κοινή εθνική αποστολή την οποία πρέπει να συμμεριζόμαστε όλοι. Για αυτό και σε αυτό το υπουργείο μια από τις μεγάλες έννοιες μου, είναι στις μεγάλες αποφάσεις να υπάρχει εθνική ενότητα» ξεκαθάρισε.

Για τα νέα επαγγέλματα στις Ένοπλες Δυνάμεις, μεταξύ άλλων, ο υπουργός ανέλυσε: «Φτιάξαμε Σώμα πληροφορικής. Ασχολούμεθα με τον κυβερνοπόλεμο. Ο κυβερνοπόλεμος ο οποίος έχει το cyberwar fair έχει και την άμυνα και την επίθεση. Είναι ένα καινούργιο μέτωπο, ένα καινούργιο όπλο».

Ανέφερε, επίσης, ότι το νέο νομοθέτημα που αναμένεται να έρθει προς συζήτηση στη Βουλή τις τρεις επόμενες εβδομάδες για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις «για τις καριέρες των αξιωματικών, το Σώμα Υπαξιωματικών, την ανωτατικοποίηση της Σχολής Υπαξιωματικών, τους ΕΠΟΠ, τις νέες διατάξεις για την εκπαίδευση, τη νέα θητεία» αλλά και για «

τη νέα εφεδρεία, το νέο πλαίσιο προστασίας της στρατιωτικής οικογένειας».

Πρόκειται, είπε, «για ένα τεράστιο νομοθέτημα, το οποίο νομίζω είναι και η κατακλείδα της όποιας δουλειάς έχει γίνει σε αυτό το υπουργείο».

Για τη θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε: «Πρέπει σοβαρά να καταλάβουμε ότι πρέπει κάθε ένας που μπορεί, να υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις. Γιατί; Γιατί υπάρχει απειλή. Απλό είναι. Αυτή είναι η ελληνική παράδοση από τους καιρούς της Σπάρτης και της Αθηναϊκής Δημοκρατίας μέχρι σήμερα. Ο ένοπλος πολίτης υπεράσπιζε πάντα αυτό που συνιστά την έννοια της πατρίδας για εμάς, είτε ο ένοπλος πολίτης στην Αθηναϊκή Δημοκρατία είτε ο ένοπλός πολίτης σήμερα».

«Με αυτή την παράδοση πορευόμαστε, εμείς δεν είμαστε του επαγγελματικού στρατού, πρέπει να υπηρετήσουμε. Και απευθύνομαι στην ελληνική κοινωνία και της λέω ότι αυτή είναι μία συνταγματική υποχρέωση όλων μας, όλων μας. Και είναι και μεγάλη υπερηφάνεια» πρόσθεσε.

Όπως ανέλυσε, η θητεία θα γίνει ευκαιρία και «θα αλλάξουμε πλήρως την εκπαίδευση και θα είναι και εξαιρετικά χρήσιμο».

Για τη συντήρηση των εξοπλιστικών συστημάτων, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι πρέπει να είναι «μέσα στα εξοπλιστικά, δεν είναι κάτι χωριστό το οποίο αν έχεις λεφτά το κάνεις, αν δεν έχεις λεφτά δεν το κάνεις». Υπενθύμισε ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ελευσίνα, είδε στο διάδρομο τον στόλο των μεταγωγικών μας αεροσκαφών και συμπλήρωσε: «Αυτή τη στιγμή η χώρα έχει 12 μεταγωγικά αεροσκάφη. Είχαμε ένα και ένα και αυτά δεν πετάγανε και πάντα. Και αναστήσαμε το στόλο. Αυτή τη στιγμή η χώρα μπορεί πραγματικά να έχει δυνατότητα μεταγωγικών αεροσκαφών».

Για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, υπογράμμισε ότι δεν δέχεται ότι μπορεί να είναι θέμα «για το οποίο οι Έλληνες μπορεί να διχάζονται» ενώ συνέχισε λέγοντας: «Θα κάνουμε έναν διαγωνισμό, με τον οποίο θα συζητήσουμε πώς μπορούμε να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο το Μνημείο. Πολύ ανοιχτό, με ιδέες στις οποίες και τα κόμματα μετά θα συνεισφέρουν την άποψή τους. Δεν πρόκειται με κανέναν τρόπο ο ‘Αγνωστος Στρατιώτης να καταστεί σημείο διχασμού για την ελληνική κοινωνία. Ο ρόλος του είναι να μας ενώνει στην κοινή μνήμη για τη θυσία όσων χάθηκαν για να υπάρξουμε εμείς εδώ».

Για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι «περιμένουμε να δούμε τα στέρεα βήματα της νέας administration» ενώ πρόσθεσε: «Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, έχει τεράστια εμπειρία, άρα θεωρώ ότι και με τη βοήθεια της νέας Πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, θα μπορέσουμε να έχουμε μια καθαρή ειλικρινή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι και για το οποίο με διαβεβαίωσε η Πρέσβης».

Προανήγγειλε ότι την επόμενη εβδομάδα, η Πρέσβης των ΗΠΑ θα πραγματοποιήσει την πρώτη επίσημη επίσκεψή της στο υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας και συνέχισε: «Νομίζω ότι θα έχουμε την ευχέρεια και να συζητήσουμε και να ζητήσουμε βοήθεια στα θέματα που μας αφορούν».

Για την ενέργεια και τις συμφωνίες «3+1»,δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και το «+1» οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Δένδιας είπε ότι «είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Ελλάδα» ενώ ανέλυσε ότι από γεωπολιτικής προσέγγισης, είναι κρίσιμο το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, «επευλογούν και υποβοηθούν μια συνεννόηση κρατών που πιστεύουν στους κανόνες και πιστεύουν στην κοινή αποστολή, και δεν στρέφονται κατά οιουδήποτε».

Για τον Πρόεδρο Τραμπ, υπογράμμισε ότι «έχει μια εξωσυμβατική προσέγγιση, δεν λειτουργεί όπως έχουμε συνηθίσει τους Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών ή τους επικεφαλής των μεγάλων κρατών να λειτουργούν, έχει έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης».

«Μένει να αποδειχθεί αν αυτός ο τρόπος θα είναι χρήσιμος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως από την πλευρά μας, για την Ελλάδα και την ανθρωπότητα και αν θα μπορέσει να έχει θετικά αποτελέσματα» συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ