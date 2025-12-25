Δένδιας: Τις Άγιες Ημέρες η σκέψη μας στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων - Real.gr

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχήθηκε για τα Χριστούγεννα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Χρόνια πολλά! Εγκάρδιες ευχές για τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων! Αυτές τις ‘Αγιες Ημέρες, η σκέψη μας βρίσκεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους στρατευμένους Έλληνες, που μακριά από τις οικογένειές τους προασπίζονται την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Αυτό τόνισε με σημερινή του ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας.

