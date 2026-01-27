Δένδιας: Το δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε φιλάθλους του ΠΑΟΚ προκαλεί τη βαθιά θλίψη όλων των Ελλήνων - Real.gr

Το δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε φιλάθλους του ΠΑΟΚ προκαλεί τη βαθιά θλίψη όλων των Ελλήνων.

Αυτό υπογράμμισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας.

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, όπως και τη συμπαράστασή μου στους τραυματίες» τόνισε ο κ. Δένδιας.

«Η σκέψη μας είναι κοντά τους σε αυτές τις δύσκολες ώρες» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Το δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε φιλάθλους του ΠΑΟΚ προκαλεί τη βαθιά θλίψη όλων των Ελλήνων. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, όπως και τη συμπαράστασή μου στους τραυματίες.

Η σκέψη μας είναι κοντά… — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 27, 2026



