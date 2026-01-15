Δένδιας: Υποδεχόμαστε τον «Κίμωνα» την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό - Real.gr

Quantcast
05:00, 15/01/2026
Το θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του Στόλου μας υποδέχονται αύριο στο Σαρωνικό τον «Κίμωνα», την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική 'Αμυνα.

Αυτό ανέφερε μέσω Χ ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Σήμερα Πέμπτη 15η Ιανουαρίου, λίγο πριν τις δώδεκα το μεσημέρι, ο κ. Δένδιας θα επισκεφθεί εν πλω τη φρεγάτα «Κίμων» παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

 

