Δένδιας: Ανάγκη διεύρυνσης των μελών της Διάσκεψης για τον Αφοπλισμό

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανε ο κ. Δένδιας, η Ελλάδα χαιρετίζει την παράταση ισχύος της Συνθήκης New START. Υποστηρίζει δε σταθερά τη Συνθήκη Μη-Διασποράς Πυρηνικών Όπλων (NPT) και τους τρεις πυλώνες της (μη-διασποράς πυρηνικών, πυρηνικού αφοπλισμού και ειρηνικής χρήσης πυρηνικής ενέργειας).

Arms control, disarmament & non-proliferation remain key components of the stability of our rules-based international system. #Greece is committed to a Treaty-based, legally-binding, viable & functional arms control system. #ConferenceonDisarmament@ODA_Genevapic.twitter.com/XOZmIhz4e4