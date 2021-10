Δένδιας από Λονδίνο: «Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο ανοίγουν νέο κεφάλαιο στις σχέσεις τους»

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Λονδίνο, ο Νίκος Δένδιας συνάντησε και τη Βρετανίδα υπουργό αρμόδια για θέματα Ευρωπαϊκής Γειτονίας και Αμερικής, Γουέντι Μόρτον (Wendy Morton). Συζήτησαν θέματα σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, επισημαίνεται σε ανάρτηση στο Twitter του υπουργείου Εξωτερικών.

I met earlier today with my new #UK counterpart @trussliz. Warm and productive discussion on taking forward ???????? security and trade cooperation. Developments in #EasternMediterranean, #Cyprus issue and #WesternBalkans were also reviewed. pic.twitter.com/alHo1JldK8