Δένδιας από Νέα Υόρκη: Η κυβέρνηση προωθεί ένα φιλόδοξο σχέδιο με το οποίο η Ελλάδα θα καταστεί ενεργειακός κόμβος

«Είχαμε σήμερα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου τον Sameh Shoukry και αμέσως μετά μια τριμερή ανάμεσα στην Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κυπριακή Δημοκρατία, με τον Ιωάννη Κασουλίδη», ανέφερε σε δήλωσή του ο Νίκος Δένδιας.

We had a very interesting meeting today with the Foreign Minister of Egypt, Sameh Shoukry, followed by a trilateral meeting between Greece, Egypt, and the Republic of Cyprus, with Ioannis Kasoulides. pic.twitter.com/k9BoLtyEwQ