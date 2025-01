Δένδιας από Σικάγο: «Η στρατηγική μας σχέση με τις ΗΠΑ έφτασε σε πρωτοφανώς υψηλό επίπεδο τα τελευταία χρόνια»

Στην ομιλία του ο Υπουργός επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι ο Ντέιβιντ Χάρις διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας και στενής συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της ελληνικής και της εβραϊκής διασποράς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δύο κοινοτήτων οι οποίες διατηρούν την ταυτότητά τους και ταυτόχρονα συνεισφέρουν σημαντικά στην πρόοδο και την ευημερία της αμερικανικής κοινωνίας.

«Ο Ντέιβιντ Χάρις, διακεκριμένος Αμερικανοεβραίος ηγέτης, καθοδήγησε την Αμερικανοεβραϊκή Επιτροπή επί τρεις δεκαετίες, ως Εκτελεστικός Διευθυντής. Είναι μια προσωπικότητα που αφιερώθηκε στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού, γεφυρώνοντας τις διαφορές και δημιουργώντας νέες φιλίες. Είναι ένας ένθερμος υποστηρικτής των ανθρωπίνων αξιών. Ως Εκτελεστικός Διευθυντής, ο κ. Χάρις επέκτεινε και ανέπτυξε την Αμερικανοεβραϊκή Επιτροπή, ώστε να γίνει ο αξιόλογος οργανισμός που είναι σήμερα.

Κατά τη θητεία του, και υπό την καθοδήγησή του, οι δύο κοινότητες βελτίωσαν σημαντικά τη συνεργασία τους, συνεισφέροντας στην ενδυνάμωση των ελληνο-αμερικανο-εβραϊκών σχέσεων, σε διμερή και τριμερή βάση. Κύριε Χάρις, αγαπητέ μου Ντέιβιντ, σου εκφράζω τα θερμότερα συγχαρητήριά μου, καθώς και τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές σου στη δημιουργία μιας μακρόχρονης και αληθινής φιλίας μεταξύ των κοινοτήτων μας» ανέφερε ο κ. Δένδιας.

Όπως πρόσθεσε, αυτή η συνεργασία αποτέλεσε, επίσης, βάση για την ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος, Ισραήλ, ΗΠΑ και Κύπρου. «Η συνεισφορά του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας (HALC) και της Αμερικανοεβραϊκής Επιτροπής (AJC) στην ανάπτυξη των σχέσεών μας είναι εξέχουσας σημασίας. Το κοινό όραμα και οι κοινές προσπάθειες δημιούργησαν μια ισχυρή συμμαχία για την αντιμετώπιση των περιφερειακών προκλήσεων, την προώθηση της σταθερότητας και την προάσπιση των δημοκρατικών αξιών. Με την προώθηση των πολιτισμικών ανταλλαγών, τις κοινές προσπάθειες προώθησης και τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, το HALC και η AJC απέδειξαν επιτυχώς την αξία της συνεργασίας. Η σχέση τους χρησίμευσε επίσης ως εφαλτήριο για τη στενή συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ, της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Κύπρου – κάτι που εξακολουθεί να γίνεται. Γεωγραφικά, η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και πολλών αρχαίων πολιτισμών. Είμαστε ένα έθνος ναυτικών που προσεγγίζει άλλους πολιτισμούς, δημιουργώντας γέφυρες ειρηνικής συνύπαρξης και κατανόησης. Παραδοσιακά, διατηρούμε άριστες σχέσεις με τον αραβικό κόσμο, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ» επισήμανε ο κ. Δένδιας.

Ο Έλληνας Υπουργός αναφέρθηκε και στην ισχυρή στρατηγική σχέση που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο επί της προηγούμενης Προεδρίας Τραμπ, όσο και επί της Προεδρίας Μπάιντεν. «Η στρατηγική μας σχέση με τις ΗΠΑ έφτασε σε πρωτοφανώς υψηλό επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Τον Οκτώβριο του 2019, υπό την προεδρία Τραμπ υπέγραψα την πρώτη τροποποίηση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA), με τον Μάικ Πομπέο. Το 2021, υπέγραψα τη δεύτερη τροποποίηση, με τον Άντονι Μπλίνκεν. Η αναγνώριση αυτή, και από τα δύο κόμματα, υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ένας πραγματικός σύμμαχος, ένας πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο – και υπερασπίζεται με συνέπεια το Διεθνές Δίκαιο και τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας» υπογράμμισε.

Σχετικά με τις σχέσεις Ελλάδας – Ισραήλ, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι υπάρχει αξιοσημείωτη πρόοδος τα τελευταία χρόνια. «Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που καταδίκασαν τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ. Υποστηρίξαμε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα (σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο) και υποστηρίξαμε την άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων. Ταυτόχρονα, συνεργαστήκαμε στενά με χώρες όπως η Κύπρος, για να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Ευτυχώς, σήμερα διαβλέπουμε μια αχτίδα ελπίδας, με την πρόσφατη συμφωνία κατάπαυσης πυρός, την οποία και χαιρετίζω ως πιθανό σημείο εκκίνησης για μια νέα εποχή ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή» ανέφερε στον χαιρετισμό του ο κ. Δένδιας.

Υπενθύμισε επίσης ότι κατά τη θητεία του ως Υπουργός Εξωτερικών, έθεσε σε προτεραιότητα τη δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών στην Ανατολική Μεσόγειο: «Πρωτοβουλίες όπως η «3+1» μεταξύ Ελλάδος, Ισραήλ, Κύπρου και ΗΠΑ, έχουν γίνει ακρογωνιαίοι λίθοι για την περιφερειακή ασφάλεια και συνεργασία και ένα χαρακτηριστικότατο παράδειγμα της άριστης συνεργασίας μας. Σε έναν κόσμο συνεχών προκλήσεων, με διαφαινόμενη την άνοδο αναθεωρητικών δυνάμεων, πρέπει να παραμείνουμε προετοιμασμένοι. Όπως τόνισα και νωρίτερα, η Ελληνική Κυβέρνηση εγκαθίδρυσε ένα ισχυρό δίκτυο συμμαχιών με τους φίλους, συμμάχους και εταίρους».

Όσον αφορά στο έργο που επιτελείται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρμογή της «Ατζέντας 2030». «Είναι η μεταρρύθμιση του μεγαλύτερου μετασχηματισμού στην ιστορία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτή η φιλόδοξη διαδικασία είναι ήδη σε εξέλιξη, με την ενεργό εκτέλεση διαφόρων φάσεων. Από τη δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και τον εκσυγχρονισμό του μοντέλου στράτευσης, έως τη συνολική αναβάθμιση των αμυντικών μας δυνατοτήτων σε στεριά, θάλασσα και αέρα. Διασφαλίζουμε ότι η αποτρεπτική ισχύς της Ελλάδας θα φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα προόδου» συμπλήρωσε.

Ο Έλληνας Υπουργός ανέφερε ακόμα ότι «ως ηγέτες έχουμε την ύψιστη ευθύνη να διατηρούμε τις δημοκρατικές αξίες και να παρέχουμε στους λαούς μας ένα ασφαλές περιβάλλον, χωρίς προκαταλήψεις, ρατσισμό και εξτρεμισμό». Πρόσθεσε για το ίδιο ζήτημα: «Προσωπικά, υπήρξα πάντοτε προσηλωμένος σε αυτό το στόχο. Πριν από περίπου μια δεκαετία, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, μια μικρή ακραία ομάδα που υποστήριζε τη ναζιστική ιδεολογία, προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο λαός μας. Ως Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ξεκίνησα και οργάνωσα τα απαραίτητα νομικά και διερευνητικά μέτρα, που οδήγησαν στον χαρακτηρισμό του κόμματος της «Χρυσής Αυγής» ως εγκληματικής οργάνωσης. Το ελληνικό δικαστικό σύστημα καταδίκασε όλα τα ηγετικά στελέχη, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα ότι ο εξτρεμισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στην Ελληνική κοινωνία. Αυτή η απόφαση-ορόσημο υπερασπίστηκε το Κράτος Δικαίου και βρήκε απόλυτα σύμφωνες τις δύο κοινότητες, την ελληνική και εβραϊκή. Δεν μπορούμε και δεν πρόκειται να ανεχτούμε τον αντισημιτισμό. Στην Ελλάδα η εβραϊκή κοινότητα ζούσε πάντα ειρηνικά και αρμονικά, συνεισφέροντας σημαντικά στην ελληνική κοινωνία».

