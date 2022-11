Δένδιας: «Βίβλος» των προτεραιοτήτων της Ελλάδας ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου – ΒΙΝΤΕΟ

Επεσήμανε, δε, πως η Ελλάδα ελπίζει ότι και άλλες χώρες της περιοχής θα αδράξουν την ευκαιρία και θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

«Αυτός είναι ο δρόμος προς την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία. Δυστυχώς, αυτός δεν είναι ο δρόμος που ακολουθούν όλοι», συμπλήρωσε.

«Πριν από λίγες εβδομάδες, η κυβέρνηση της Τρίπολης υπέγραψε με την Τουρκία ένα "μνημόνιο" για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο. Αυτό το λεγόμενο μνημόνιο βασίζεται σε ένα προηγούμενο "μνημόνιο" που αψήφησε όχι μόνο το βασικό Διεθνές Δίκαιο, αλλά και θεμελιώδεις αρχές της γεωγραφίας», υπογράμμισε ο υπουργός σχολιάζοντας πως η Ελλάδα με χαρά είδε ότι πολλά κράτη βγήκαν να το καταγγείλουν αμέσως.

Οι Διασυνδέσεις υλοποιούνται με πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου & ιδίως του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, το "Ευαγγέλιο" των προτεραιοτήτων της εξωτερικής πολιτικής (από τον χαιρετισμό στο Διεθνές Συνέδριο “EU Policies Towards the East Mediterranean: Energy and Security”).