Δένδιας σε Μπέρμποκ: Mην δώσετε γερμανικά υποβρύχια στην Τουρκία - Η απάντηση της Γερμανίδας ΥΠΕΞ

«Για την ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική κοινωνία το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων παραμένει ανοιχτό», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας.

Σημείωσε δε πως η ρύθμισή του είναι ζήτημα αρχής, θα είναι αμοιβαία επωφελής και για τις δύο χώρες και θα βελτιώσει σημαντικά τις ελληνογερμανικές σχέσεις.

Ακόμη ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι έθεσε το ζήτημα των εξαγωγών γερμανικού πολεμικού υλικού και κυρίως των υποβρυχίων.

Athens | FM @NikosDendias welcomed tdy to @GreeceMFA#Germany counterpart @ABaerbock on her first visit to ????.

Constructive discussion on ????- ???? relations, dvpts in #EasternMediterranean, Cyprus issue, ???? after ???? invasion, #WesternBalkans, Middle East, energy pic.twitter.com/zGbOAMYews