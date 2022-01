Δένδιας: Η ΕΕ να αντιμετωπίσει τις απειλές, τις παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου και τις αμφισβητήσεις κυριαρχίας των κρατών-μελών - Βίντεο

«Το άτυπο Συμβούλιο σήμερα έχει να συζητήσει εξαιρετικά σημαντικά πράγματα. Καταρχήν, τη Στρατηγική Πυξίδα της ΕΕ, με ιδιαίτερη αναφορά στα θέματα απειλών κατά της ΕΕ. Ένας χώρος από όπου εκπορεύονται τέτοιες απειλές είναι η Ανατολική Μεσόγειος και νομίζω ότι επί τη βάσει αυτού θα πρέπει να γίνει μια ειλικρινής συζήτηση για το τι απειλεί την ΕΕ στην περιοχή αυτή και πώς αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν οι παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου και οι αμφισβητήσεις της κυριαρχίας των κρατών-μελών της ΕΕ» τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο υπουργός Εξωτερικών συμμετέχει σε κοινό γεύμα εργασίας των υπουργών Εξωτερικών και των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα τη «Στρατηγική Πυξίδα». Στο γεύμα εργασίας θα παρουσιαστεί ένα αναθεωρημένο κείμενο, βασισμένο στις παρατηρήσεις και στις συζητήσεις μεταξύ των κρατών-μελών, οι οποίες είχαν λάβει χώρα τις προηγούμενες εβδομάδες.

Μάλιστα, το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση εργασίας με αντικείμενο συζήτησης την «Κατάσταση Ασφαλείας στην Ανατολική Ευρώπη».

