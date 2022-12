Δένδιας: Η ευρωπαϊκή προοπτική είναι μονόδρομος για την Αλβανία

«Νομίζω, όντας μια σημαντική προσέγγιση, θα ανοίξει ένα νέο, μεγάλο κεφάλαιο στις άριστες, αμοιβαίες, κοινές μας σχέσεις», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Το μήνυμα αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο. Γιατί, δυστυχώς, έχουν κάνει την εμφάνισή τους τάσεις αναθεωρητισμού και περιφρόνησης του Διεθνούς Δικαίου σε διάφορα σημεία του πλανήτη, έστω κι αν βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα. Και το πιο εμφανές είναι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία».

Σημείωσε δε πως η Ελλάδα ανέκαθεν υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της ευρωπαϊκής προοπτικής της Αλβανίας και όλων των Δυτικών Βαλκανίων, «στο πλαίσιο, βεβαίως, μιας δίκαιης αιρεσιμότητας, αυστηρής αλλά δίκαιης».

«Θα ήθελα να επαναβεβαιώσω, από εδώ, από τα Τίρανα, την απόλυτη ετοιμότητα της χώρας μου να παράσχει κάθε ενταξιακή αρωγή στην Αλβανία σε κάθε τομέα που εσείς κρίνετε ότι σας είναι χρήσιμη», τόνισε.

«Πιστεύουμε ότι αυτός ο δρόμος στην πραγματικότητα είναι μονόδρομος και αποκτά τεράστια σημασία στη σημερινή συγκυρία, κατά την οποία έχουν κάνει την εμφάνισή τους αναθεωρητικές δυνάμεις που επιθυμούν να επιστρέψουμε σε άλλους καιρούς, σε άλλες εποχές, σε άλλες αντιλήψεις», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

«Και προσπαθούν οι αναθεωρητικές αυτές δυνάμεις να προσεγγίσουν τα Δυτικά Βαλκάνια με απώτερο στόχο, φοβάμαι, όχι τη συνεργασία, αλλά τη δημιουργία ζωνών επιρροής που δεν συνάδουν ούτε με το ευρωπαϊκό acquis, ούτε με την ευρωπαϊκή προοπτική, ούτε με τις ευρωπαϊκές αξίες».

«Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα έχει εξασφαλίσει πρόοδο, σταθερότητα, ευημερία και συνεργασία στο μεγαλύτερο τμήμα της Ευρώπης για πολλές δεκαετίες. Με στέρεες βάσεις, νέες αρχές, το Διεθνές Δίκαιο και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», επεσήμανε.

Όπως τόνισε, η επίσκεψή του στα Τίρανα, είναι το τελευταίο βήμα μετά τη συνάντηση του με τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας στην Αθήνα, το ταξίδι του στο Βελιγράδι προχθές και στην Πρίστινα χθες. Δείχνει, όπως ανέφερε, τη μεγάλη προτεραιότητα που δίνει η ελληνική κυβέρνηση «στην γειτονιά της Ελλάδας, σε μία περιοχή τεράστιας σημασίας για εμάς».

«Η σταθερότητα, η ευημερία, η ειρηνική συνύπαρξη, είναι πρώτο ζητούμενο, καθώς και η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι μια μεγάλη πρόκληση και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με επιτυχία», επεσήμανε.

Ανέφερε δε πως «έχουμε μπροστά μας ένα πολύ συγκεκριμένο βήμα, πρέπει να πετύχουμε την αποκλιμάκωση της έντασης στο βόρειο Κόσοβο» και κάλεσε όλους «να επιδείξουν πραγματισμό, εποικοδομητική στάση, να προβούν στις κινήσεις που πρέπει». Τόνισε δε την ανάγκη της συνέχισης του Διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας με στόχο να επιτευχθεί μια συνολική λύση.

Συζητήθηκε επίσης ο ρόλος που διαδραματίζει η ελληνική εθνική μειονότητα στην Αλβανία, καθώς και η αλβανική κοινότητα στην Ελλάδα.

«Είναι γέφυρες μεταξύ των δύο λαών μας. Και η πεποίθησή μου είναι ότι οι αυτές οι γέφυρες αποτελούν πολύτιμο συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο χωρών μας. 'Αλλωστε, η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αύριο θα συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή», σημείωσε.

Και οι δύο πλευρές επισήμαναν την ανάγκη εμβάθυνσης της συνεργασίας τους στο εμπόριο, στις επενδύσεις. Συζητήθηκε ακόμη η συνεργασία στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, ειδικά για την περίπτωση του ποταμού Αώου.

«Έχουμε ήδη συμφωνήσει, νομίζω, επί της αρχής, σε ένα πρόγραμμα προστασίας. Θα το ανακοινώσουν αργότερα, μέσα στο 2023, οι δύο πρωθυπουργοί μας. Νομίζω είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει και μια περιβαλλοντική συνείδηση, ιδίως στις νέες γενιές», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών.

Όσον αφορά την ενέργεια, τόνισε πως η συνεργασία μεταξύ της Αλβανίας και της Ελλάδας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα σχέσεων καλής γειτονίας.

Συμφωνήθηκε ακόμη ότι υπάρχει εύφορο έδαφος για περισσότερες ελληνικές επενδύσεις στην Αλβανία.

Αργότερα ο κ. Δένδιας παρακάθησε σε γεύμα που θα παραθέσει ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, ενώ αργότερα επισκέφτηκε το Αρσάκειο Ελληνοαλβανικό Κολέγιο, καθώς και το σχολείο «Πρωταγωνιστές» στα Τίρανα.

«Θεωρώ ότι η λειτουργία των σχολείων αυτών αποτελεί ακόμη μία έκφανση των στενών δεσμών των δύο χωρών μας και στον τομέα της εκπαίδευσης», κατέληξε.

Επισκέφθηκα σήμερα το Αρσάκειο Ελληνοαλβανικό Κολέγιο και συνάντησα καθηγητές & μαθητές που μαθαίνουν την γλώσσα