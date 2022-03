Δένδιας: Η πρόληψη μελλοντικών πανδημιών πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητά μας - ΒΙΝΤΕΟ

«Η προηγούμενη περίοδος έχει μεταμορφώσει τη ζωή μας», τόνισε ο κ. Δένδιας και πρόσθεσε: «Η ανάγκη για μία συντονισμένη παγκόσμια αντίδραση είναι πιο εμφανής από ποτέ. Η παραγωγή και η δίκαιη διανομή των εμβολίων είναι -και πρέπει να είναι- ο κύριος στόχος μας».

Όπως υπενθύμισε ο υπουργός, η Ελλάδα έχει κάνει ό,τι μπορεί για να συμβάλει σε αυτήν τη συλλογική προσπάθεια με τη δωρεά περισσότερων από 7 εκατομμυρίων δόσεων, είτε διμερώς είτε μέσω της COVAX, ενώ έχει συνεισφέρει 3 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του COVAX.

