Δένδιας: Η σταθερότητα της Ιορδανίας είναι για την Ελλάδα σημαντικό κεφάλαιο

«Η Ιορδανία είναι μια πολύ σημαντική χώρα», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας. «Μια χώρα η οποία συμμετέχει μαζί με την Κύπρο και την Ελλάδα σε τριμερές σχήμα. Μια από τις επτά χώρες, μαζί με την Ελλάδα, που είναι ιδρύτριες του East Mediterranean Gas Forum. Η σταθερότητα της Ιορδανίας είναι, λοιπόν, για την Ελλάδα ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο».

«Πέρα από το Συμβούλιο Σύνδεσης, είχα και την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον Βασιλιά Αμπντάλα, μαζί με τους άλλους συναδέλφους υπουργούς που βρέθηκαν εδώ, και να τον διαβεβαιώσω για τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, στο μέλλον της Ιορδανίας και στον σημαντικό ρόλο που παίζει στην περιοχή», πρόσθεσε.

Στο 14o Συμβούλιο Σύνδεσης ???????? με Συμπροέδρους τον ΥΕ/ΑΕ J.Borrell & τον ΥΠΕΞ της Ιορδανίας A.Safadi, μαζί με τους ομολόγους μου - With counterparts at the 14th ???????? Association Council co-chaired by HRVP @JosepBorrellF & #Jordan FM @AymanHsafadi. #JOEU2022pic.twitter.com/uOybf6s6Wn