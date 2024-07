Δένδιας: «Η στρατηγική μας σχέση με τις ΗΠΑ είναι πιο ισχυρή από ποτέ»

Επιβεβαιώθηκε από τις δυο Συμφωνίες Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας με τις ΗΠΑ (MDCA), που είχα την τιμή να υπογράψω εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας στις 5/10/2019 και στις 14/10/2021, με τους ομολόγους μου τότε, Υπουργούς Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο και 'Αντονι Μπλίνκεν».

Αυτό έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο «Χ» ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τη σημερινή Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Our best wishes to the Government and the citizens of the USA for today's celebration of Independence Day.

Throughout the years we are connected by the struggle for Freedom, our common principles and values and the Greek expatriates.

Our strategic relations are stronger than…