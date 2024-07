Δένδιας: Με την ολοκλήρωση της «Ατζέντας 2030» η Ελλάδα θα έχει τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις της ιστορίας της

Η Ελλάδα δαπανά πάνω από το 2% του ΑΕΠ της για την Άμυνα και αυτό αποτελεί εισιτήριο για την επιβίωση.

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας, σήμερα, Τρίτη 2 Ιουλίου, στο 28th Annual Economist Government Roundtable στο Λαγονήσι. «Δεν δαπανούμε απλώς. Μεταρρυθμίζουμε» προσέθεσε. «Το ονομάζουμε Ατζέντα 2030. Και θα φέρει τις Ένοπλες Δυνάμεις στον 21ο αιώνα και πέραν αυτού» και σε επίπεδο δογμάτων και με την εισαγωγή της καινοτομίας, υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Όταν ολοκληρώσουμε τη μεταρρύθμιση η Ελλάδα θα έχει τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις που είχε ποτέ στην ιστορία της. Η συμβολή μας στην σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή θα είναι αυτή» επισήμανε.

Ο κ. Δένδιας μίλησε στο πάνελ με θέμα:

How can Europe mitigate the current security threats?

* In need of a new Euro-Atlantic defence and security architecture?

* A new global arms race? How can Europe manage the risks?

* EU's Red Sea naval mission

* The role of the defence industry in turbulent times

* Energy security as a pillar for Europe's resilience and unity

Για τη συμμετοχή των χωρών στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, σχολίασε ότι «η κάθε χώρα πρέπει να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει» καθώς όπως τόνισε «βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση που δεν αναμέναμε».

Υπογράμμισε ότι αντιμετωπίζουμε συρράξεις που αποσταθεροποιούν τη Βόρεια Αφρική ενώ έχουμε και μια κίνηση από τους Χούθι «που απειλούν να αποσταθεροποιήσουν το εμπόριο». Ακόμη, αναφέρθηκε και στην κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια όπου, όπως είπε, «αναμένουμε σύγκλιση στο ευρωπαϊκό κεκτημένο».

Κάλεσε για ταυτόχρονη διευθέτηση των προκλήσεων ενώ προανήγγειλε ότι το Σάββατο θα συναντηθεί με τον επίτροπο Μπορέλ για την επιχείρηση «Ασπίδες».

Για τη συνάντηση κορυφής στο ΝΑΤΟ, ο κ. Δένδιας είπε ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί «την πιο πετυχημένη στρατιωτική συμμαχία στην ιστορία». Και αυτό «αποδεικνύεται στην Ουκρανία» συμπλήρωσε.

«Το ΝΑΤΟ πρέπει να γίνει κάτι περισσότερο. Όχι μόνο μια στρατιωτική συμμαχία αλλά μια συμμαχία αρχών για να μπορεί να τις εξάγει ανά το κόσμο. Αυτή είναι η πρόκληση για το ΝΑΤΟ» επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Τζορτζ Τσούνης: Οι προκλήσεις παραμένουν

Ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα Τζορτζ Τσούνης είπε ότι πιστεύει πως «οι προκλήσεις παραμένουν» ενώ συνέχισε λέγοντας: «Ως Δύση αποτύχαμε να στηρίξουμε τα Βαλκάνια. Υποσχεθήκαμε αλληλεγγύη και επενδύσεις και δεν τα υλοποιήσαμε. Πρέπει να δείξουμε πυγμή».

«Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την Ουκρανία. Πρέπει να τους στηρίξουμε. Πρέπει να κρατήσουμε τα φώτα αναμμένα στην Ουκρανία» ανέφερε.

Για τον κεντρικό ρόλο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, είπε ότι η συνεισφορά της χώρας «είναι κρίσιμη». Όπως εξήγησε, «έχουμε κρίσεις τριγύρω μας και η Ελλάδα παίζει σημαντικό ρόλο στο πώς οι ΗΠΑ παρέχουν βοήθεια».

«Η Ελλάδα είναι μια χώρα με δυνατότητες. Εμμένει στις αρχές και τις αξίες της. Όταν η Ελλάδα λέει ναι το λέει αμέσως ακόμη και σε δύσκολες περιόδους» προσέθεσε ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα.

Αναφέρθηκε στη σημασία της Σούδας, της Λάρισας αλλά και της Αλεξανδρούπολης τονίζοντας ότι παίζουν «κρίσιμο ρόλο στη διακλαδικότητα του ΝΑΤΟ και στην ενεργειακή του ασφάλεια».

«Η Ελλάδα είναι αξιόπιστος σύμμαχος» σχολίασε και κατέληξε τονίζοντας ότι «οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εκσυγχρονίζονται».

Ντέιβιντ Χάρις: Αποτύχαμε να εφαρμόσουμε τα διδάγματα του χθες στο σήμερα

O Ντέιβιντ Χάρις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy (ISGAP), είπε ότι «ιστορικά δείξαμε απροθυμία να πιστέψουμε τον Χίτλερ όταν το 1934 έγραφε ό,τι έγραφε».

Και αναρωτήθηκε: «Μπορούμε να έχουμε μετά από εκατό χρόνια αποτυχία της φαντασίας μας;»

Τόνισε ότι ιστορικά απέτυχε η πολιτική κατευνασμού και συνέχισε: «Αποτύχαμε να εφαρμόσουμε τα διδάγματα του χθες στο σήμερα».

Για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, σχολίασε ότι «γενεσιουργός αιτία της 7ης Οκτωβρίου ήταν ότι δεν καταλαβαίνουμε τη Χαμάς».

Όπως είπε: «Η κατοχή τελείωσε το 2005. Η λύση, μάς είπε η Χαμάς, ήταν τα δύο κράτη. Ποιος λογικός άνθρωπος θα έλεγε όχι σε αυτό;»

«Η λύση αυτή βρίσκεται στο τραπέζι από το 1947. Βλέπουμε την αποτυχία της φαντασίας μας. Το θέμα είναι τα πλοκάμια του Ιράν στην Υεμένη, στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη, στο Ιράκ, στη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη» υπογράμμισε.

Τζέιμς Σταυρίδης: Οι ΗΠΑ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες προς το ΝΑΤΟ

O Τζέιμς Σταυρίδης, απόστρατος ναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και αντιπρόεδρος παγκόσμιων υποθέσεων και διευθύνων σύμβουλος- εταίρος της Carlyle Group, αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ υπογραμμίζοντας ότι «ξεπερνά το ένα τρισ. δολάρια» με πάνω από 3 εκατ. ενεργούς στρατιώτες.

Για τα 75 χρόνια από τη γέννηση του ΝΑΤΟ είπε ότι «η πρώτη δουλειά είναι η νίκη στην Ουκρανία και το σταμάτημα της πορείας του Πούτιν». Στάθηκε σε δύο βασικούς τομείς όπου πρέπει να επικεντρωθεί το ΝΑΤΟ, την κυβερνοασφάλεια και τη τεχνητή νοημοσύνη. «Εκεί απαιτείται πρόοδος» σχολίασε.

Για την προσθήκη Σουηδίας και Φινλανδίας, ανέφερε ότι «πρέπει να δούμε και τον Νότο αλλά και τον Βορρά, το νέο μας σύνορο. Ο Αρκτικός είναι εξαιρετικά σημαντικός».

Για το ενδεχόμενο ανάληψης της ηγεσίας στις ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το σημαντικό είναι οι ΗΠΑ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες προς το ΝΑΤΟ.

Sergei Konoplyov: Για να δείξουμε πυγμή πρέπει να έχουμε εξοπλισμούς

Ο Sergei Konoplyov, διευθυντής του Black Sea Security Programme, Harvard Kennedy School of Government, σχολίασε ότι οι εξελίξεις τρέχουν από τη Λευκορωσία έως και την Ταϊβάν.

«Η λέξη επιβίωση είναι πολύ σημαντική» ανέφερε ενώ πρόσθεσε ότι «η ενότητα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς πόρους, χωρίς δαπάνες στην άμυνα του ΝΑΤΟ».

«Χρειαζόμαστε κονδύλια. Πάνω από 600 δισ. δολάρια για την Άμυνα. Για να δείξουμε πυγμή πρέπει να έχουμε εξοπλισμούς» υπογράμμισε.

«Η Ουκρανία κατά την άποψή μου πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Οι δυνάμεις της είναι ετοιμοπόλεμες και απέκτησαν τεχνογνωσία με τον πόλεμο» ανέφερε.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Ντάνιελ Φράνκλιν, executive editor and senior editor, The Economist.