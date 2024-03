Δένδιας: Μετά την Ερυθρά Θάλασσα, η Ελλάδα σε ρόλο «κλειδί» στην Άμυνα της ΕΕ

«Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μια εγχώρια αμυντική βιομηχανία στην Ελλάδα και την Ευρώπη που θα υπηρετεί τις ανάγκες της ΕΕ» επισήμανε.

Όπως αναφέρει το Reuters, η αποστολή της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα, με την ονομασία «Ασπίδες», ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα και έχει ως στόχο την προστασία των εμπορικών πλοίων από τις επιθέσεις των Χούθι, φιλικών προς το Ιράν, που με τον τρόπο αυτό ισχυρίζονται ότι στηρίζουν τους Παλαιστίνιους στη σύγκρουση με το Ισραήλ.

Στο τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters αναφέρεται εξάλλου ότι η χώρα μας βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας ενώ διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως και βλέπει τις επιθέσεις στα πλοία της να αυξάνουν στα ανοιχτά της Υεμένης. Υπογραμμίζεται, δε, ότι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά έχει υποχωρήσει 40%.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι η ελληνική φρεγάτα Ύδρα αναχώρησε την περασμένη εβδομάδα για την Ερυθρά Θάλασσα με την Ελλάδα να αναλαμβάνει την διοίκηση της επιχείρησης με τα κεντρικά της να βρίσκονται στην Λάρισα.

«Είναι σημαντικό να πετύχουμε», είπε κ. ο Δένδιας. «Δεν μπορεί να είσαι το σταυροδρόμι εάν οι δρόμοι δεν λειτουργούν ή δεν υπάρχουν. Για την Ελλάδα αυτό αποτελεί μια τεράστια απειλή άμεσα και έμμεσα» πρόσθεσε.

«Το να έχουμε στενό συντονισμό και όσο το δυνατό πιο κοινή προσέγγιση με τους άλλους στόλους είναι ενδεδειγμένο και σημαντικό» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

Ο κ. Δένδιας δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι η ΕΕ, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, θέλει να ενισχύσει τον ρόλο της συλλογικά ως Ένωση αντί η κάθε μία από τις 27 χώρες να ακολουθεί την δική της αμυντική πολιτική.

Ειδικότερα, για την Ελλάδα, ως μέλος του ΝΑΤΟ, ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι θέλει να αναδιοργανώσει τις Ένοπλες Δυνάμεις της, να αναβιώσει την αμυντική της βιομηχανία και τις δραστηριότητες των ναυπηγείων της, καθώς αναρρώνει από την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, η χώρα μας επιδιώκει την παραγωγή εναέριων και θαλάσσιων drones, συστημάτων anti-drone και την συμμετοχή της στη σχεδίαση και την κατασκευή των νέας γενιάς φρεγατών των ΗΠΑ κλάσης Constellation στα ελληνικά ναυπηγεία.

«Αυτό αποτελεί μία τεράστια πρόκληση», τόνισε και συμπλήρωσε: «Είμαστε ένα υπερήφανο ναυτικό έθνος και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία μας που θα είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε από κοινού μία πλατφόρμα τόσο σημαντική όπως η Constellation».

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι για να συμφωνηθεί ο προσδιορισμός των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των πλοίων θα απαιτηθεί διάστημα περίπου δύο ετών ενώ πρόσθεσε ότι τα ελληνικά ναυπηγεία θα μπορούν να συντηρούν τα πλοία ανάλογης κλάσης άλλων χωρών.

Συνάντηση Δένδια με τον ομόλογό του της Αρμενίας

Θέματα που αφορούν στην περαιτέρω ενδυνάμωση των αμυντικών σχέσεων Ελλάδας-Αρμενίας και οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή μας συζητήθηκαν -μεταξύ άλλων- στη σημερινή συνάντηση των υπουργών Εθνικής 'Αμυνας των δύο χωρών,Νίκου Δένδια και Suren Papikyan, στο Ερεβάν.

Όπως έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο " X " ο κ. Δένδιας , οι υπουργοί Εθνικής 'Αμυνας των δυο χωρών συζήτησαν για τη συμμετοχή της Αρμενίας στο Ελληνικό Οικοσύστημα Αμυντικής Καινοτομίας, επίσης.

At today's bilateral meeting with the Minister of Defence of Armenia @papikyan_suren, and the meeting of our delegations, we discussed, among other matters, on:

??Further strengthening our bilateral relations

??The latest developments on the security situation in our broader… pic.twitter.com/tTGPQicFEK