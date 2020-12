Δένδιας σε Τσαβούσογλου: Πάλι ξέχασες να αναφερθείς στο διεθνές δίκαιο

«Ευχαριστώ καλέ μου φίλε Μεβλούτ», αναφέρει ο κ. Δένδιας και προσθέτει:

«Εφόσον ανταλλάσσουμε ευχές και συμβουλές, ας είναι το 2021 η χρονιά που η Τουρκία θα κάνει τα εξής:

1. Θα εγκαταλείψει τις απειλές πολέμου εναντίον της Ελλάδας σε περίπτωση που ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της. 'Αλλωστε ζούμε στον 21ο αιώνα.

2. Θα φιλοδοξήσει να γίνει πιο ευρωπαϊκή. Λιγότερο νεο-οθωμανική. Αυτό θα λειτουργήσει περισσότερο προς το συμφέρον του τουρκικού λαού.

3. Θα αποφύγει τις προκλήσεις και τις παράνομες δραστηριότητες».

Και συνεχίζει: «Παρεμπιπτόντως. Υπάρχει ένα πράγμα Μεβλούτ που ξέχασες να αναφέρεις πάλι: είναι το διεθνές δίκαιο. Η μόνη βάση για εποικοδομητικό διάλογο για τις διαφορές μας αγαπητέ μου φίλε. Χαρούμενο 2021!».

Thank you my dear friend Mevlut. As we exchange wishes and advice, may 2021 be the year of the three “A”s for Turkey to: 1. Abandon its threats of war against Greece should we exercise our legitimate rights. After all we live in the 21st century. @MevlutCavusoglu