Δένδιας: Συναντήσεις με τους νέους πρέσεβεις του Κατάρ και της Δημοκρατίας της Κορέας

Συναντήθηκα με τον νέο Πρέσβη του Κατάρ Waleed Al-Emadi @GreeceMFA & του ευχήθηκα καλή επιτυχία στη θητεία του. Στο επίκεντρο οι διμερείς σχέσεις ???????? - I met with new #Qatar Ambassador Waleed Al-Emadi @GreeceMFA & wished him a successful term. Talks focused on ???????? relations. pic.twitter.com/0z9uEFF95n