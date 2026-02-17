Δεσποτόπουλος στον Realfm 97,8: Αυτά που έχουν γίνει με τη Chevron δύσκολα μπορεί να τα καταπιεί η Τουρκία – Αναμένω τη διπλωματική αντίδραση της Άγκυρας - Real.gr

Στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο ο διεθνολόγος, Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, μετά την υπογραφή της συμφωνίας με την Chevron και την Hellenic Energy.

«Αν βρεθούν αντίστοιχα κοιτάσματα, που ευελπιστούμε ότι θα βρουν, θα σταματήσουμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο αφού θα παράγουμε. Η Ελλάδα ό,τι φυσικό αέριο χρησιμοποιεί, το εισάγει» είπε ο κ. Δεσποτόπουλος και πρόσθεσε:

«Πέρα από τις επενδύσεις και όλα αυτά τα οικονομικά και ενεργειακά, υπάρχει και μια γεωπολιτική διάσταση. Θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, τα οικόπεδα αυτά, μέρος τους επικάθεται εντός πάνω στο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο. Και έρχεται μια μεγάλη εταιρεία, ένας αμερικανικός κολοσσός – η αμερικανική κυβέρνηση στην πραγματικότητα – στην περιοχή που είναι ελληνική ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, που η Τουρκία πήγε να υφαρπάξει με το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο και έρχονται και λένε ότι εδώ είναι ελληνικών δικαιωμάτων περιοχή».

«Δεύτερον, αν τα πράγματα πάνε καλά, όταν ξεκινήσει η παραγωγή, θα έρθει να τονώσει τον «Κάθετο Διάδρομο», ο οποίος στην ουσία είναι μια παράκαμψη των Στενών, δηλαδή η διασύνδεση Αλεξανδρούπολης – Οδησσού πέρα από τη δυνατότητα μεταφοράς φυσικού αερίου προς την ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια με αμερικανικό LNG, φιλοδοξούμε να συμπεριλάβει και τους υδρογονάνθρακες που ευελπιστούμε να βρούμε στα οικόπεδα αυτά» είπε επίσης ο κ. Δεσποτόπουλος.

«Το επόμενο διάστημα εγώ περιμένω ηρεμία επί του πεδίου αλλά αναμένω τη διπλωματική αντίδραση της Άγκυρας. Δεν θα εκπλαγώ αν δω την Άγκυρα να ενεργοποιεί κάποιου είδους συμφωνία με την Λιβύη στο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο προκειμένου να μας υπενθυμίσει την παρουσία της. Αυτά που έχουν γίνει με τη Chevron δύσκολα μπορεί να τα καταπιεί η Τουρκία» υπογράμμισε.

«Και οι δύο χώρες δεν θέλουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις να καταστούν πεδίο παρέμβασης τρίτων, ειδικά των Αμερικανών» ήταν το σχόλιο του διεθνολόγου για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν.

«Μπορεί να μην κάνουμε θεαματικά βήματα μπροστά, αλλά σίγουρα δεν κάνουμε βήματα πίσω, είναι πάγια τακτική μας από το 1974 και μετά να συνομιλούμε με την Τουρκία» επεσήμανε.