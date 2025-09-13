Quantcast
ΔΕΘ: Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θα παρουσιάσει απόψε ο Ν. Ανδρουλάκης - Real.gr
real player

ΔΕΘ: Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θα παρουσιάσει απόψε ο Ν. Ανδρουλάκης

08:23, 13/09/2025
ΔΕΘ: Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θα παρουσιάσει απόψε ο Ν. Ανδρουλάκης

Στις 19.30 θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο "Ι. Βελλίδης".

Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα παρουσιάσει απόψε ο πρόεδρος του κόμματος και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στις 11.00 ο κ. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τη Διεθνή Έκθεση, όπου θα συναντηθεί με τη Διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo και στη συνέχεια θα περιοδεύει σε περίπτερα.

Στις 19.30 θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο “Ι. Βελλίδης”.

Αύριο στις 12:00 θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου επίσης στο συνεδριακό κέντρο “Ι. Βελλίδης”.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved