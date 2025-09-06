ΔΕΘ: Το σχόλιο Μητσοτάκη για το μονοθέσιο της McLaren - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα η βόλτα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η πρώτη στάση του πρωθυπουργού ήταν στο περίπτερο όπου βρίσκεται το όχημα της Formula 1.

«Εγώ αν βγω δεν μπορώ να ξαναβγώ;» ρώτησε ο πρωθυπουργός κάνοντας χιούμορ λόγω του ύψους του.

Στην συνέχεια, οδεύοντας πριν την ΕΡΤ τον υποδέχτηκε ομάδα Ποντιακού Σωματείου, και χόρεψαν μπροστά του ποντιακούς χορούς.

Μετέπειτα εισήλθε στο περίπτερο της ΕΡΤ και αμέσως μετά παρακολούθησε από κοντά επίδειξη κοριτσιών της ενόργανης γυμναστικής και τους ευχήθηκε να κατακτήσουν μετάλλιο.