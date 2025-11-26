Διαμαντοπούλου: Ευχαριστούμε τον Τσίπρα - Μας θυμίζει όλα τα δυσάρεστα της προηγούμενης δεκαετίας - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση της Άννας Διαμαντοπούλου για το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη».

«Μετά τα αποσπάσματα που κυκλοφόρησαν και τις διαψεύσεις, νομίζω ότι το μουσικό backround του βιβλίου είναι εκείνο το τραγουδάκι “πολλά ψέματα είπαμε, ας πούμε και μια αλήθεια”», δήλωσε η πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ στο Action 24, χαρακτηρίζοντας παράλληλα «σοβαρό ατόπημα» την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στη Φώφη Γεννηματά.

«Όπως ο κ. Τσίπρας ευχαρίστησε τον Γεωργιάδη, έτσι κι εμείς σιγά-σιγά θα ευχαριστούμε τον κ. Τσίπρα. Γιατί από εκεί που ήθελε να κάνει rebranding, τελικά κάνει reminding. Δηλαδή, μας θυμίζει ξανά όλα όσα ζήσαμε —και ήταν δύσκολα χρόνια, με στιγμές που θέλουμε να ξεχάσουμε και με πολύ άσχημα αποτελέσματα», πρόσθεσε η κα Διαμαντοπούλου.

Πάντως, όπως σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας είναι «ευφυής και με πολιτικό ένστικτο».

Μιλώντας για τη στρατηγική της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρεί ένα πλατύ κάλεσμα και δίνει μεγάλη μάχη για διεύρυνση. Στο ερώτημα περί μελλοντικών κυβερνητικών συνεργασιών, σημείωσε ότι είναι νωρίς για συμπεράσματα, καθώς «δεν γνωρίζουμε ακόμη ποια κόμματα θα φτάσουν μέχρι τις εκλογές».

Αναφερόμενη στις συνεργασίες του κόμματός της και στη θέση του Χάρη Δούκα ότι πρέπει από τώρα να εξεταστεί με ποιους και με ποιο πρόγραμμα θα μπορούσε να υπάρξει συγκυβέρνηση, απάντησε πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να καθοριστεί από τώρα, αφού «δεν ξέρουμε ποια κόμματα θα βγουν στις εκλογές».

Για τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, η Άννα Διαμαντοπούλου σχολίασε: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας και η Νέα Αριστερά δεν βρίσκονται στα… αριστερά του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω πού είναι· ο κ. Τσίπρας είπε πως δεν είναι ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Ε, τι είναι; Για να ακούσω».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία την περίοδο των μνημονίων, ξεκαθάρισε πως το κόμμα πήρε εκείνη την απόφαση «γιατί αλλιώς η χώρα θα βούλιαζε».