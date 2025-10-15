Διευθύντρια ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κ. Τυχεροπούλου πλήρωσε το 80% των δεσμευμένων ΑΦΜ μεταξύ αυτών και του «φραπέ - Λαζαρίδης: Να διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη η κατάθεσή της - Real.gr

Μεγάλη ένταση στη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί η κατάθεση της διευθύντριας τεχνικών ελέγχων του Οργανισμού Σταυρούλας Κουρμέντζα η οποία υποστήριξε ότι το 2023 πληρώθηκαν από την κα Τυχεροπούλου δεσμευμένα ΑΦΜ μεταξύ των οποίων και του Γιώργου Ξυλούρη γνωστού και ως «φραπέ».

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Η κα Κουρμέντζα είπε ότι το 2023 τα μοναδικά δεσμευμένα ΑΦΜ ανέρχονταν σε 7.786 : «Το 80% των ΑΦΜ αυτών πληρώθηκαν στις 22/12/2023 για να ξαναδεσμευτούν λίγες ημέρες μετά στις 29 /12/2023. Σας καταθέτω και το επίσημο έγγραφο που δείχνει ότι επί προεδρίας Σημανδράκου, το 2023, ο κ.Ξυλούρης αν και με δεσμευμένο ΑΦΜ πληρώθηκε 108.253 ευρώ για να δεσμευτεί στην συνέχεια και πάλι. Και αυτός βγαίνει στις συνομιλίες και λέει ότι δεν είχε πληρωθεί. Δηλαδή τι άλλο περίμενε να πάρει» ανέφερε η κυρία Κουρμέντζα.

Στο σημείο εκείνο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Μ. Λαζαρίδης κάλεσε το προεδρείο να διαβιβάσει άμεσα την κατάθεση της κυρίας Κουρμέντζα στην οικονομική αστυνομία, την ελληνική και ευρωπαϊκή εισαγγελία καθώς η κα Τυχεροπούλου αποτελεί ειδική συνεργάτης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο διάλογος έχει ως εξής:

Μ. Λαζαρίδης: έχουμε ακούσει διάφορους αριθμούς για δεσμευμένα ΑΦΜ. Τελικά ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός; Ποιος είναι ο αριθμός των ΑΦΜ

Στ. Κουρμέντζα: δέσμευση είναι κάτι που δεν υπάρχει. Το έχουμε εφεύρει για δική μας ασφάλεια. Υπήρξαν πολλαπλές εγγραφές και διάφορα exel. Μετά την συγκέντρωση όλων διαπιστώθηκε ότι τα μοναδικά δεσμευμένα ΑΦΜ ήταν 7786 ΑΦΜ

Μ. Λαζαρίδης: που βρίσκεται σήμερα αυτή η διαδικασία γι αυτά τα ΑΦΜ; Τι έχει γίνει;

Στ. Κουρμέντζα: εγώ είχα πάρει τις καθαρές υποθέσεις με τα ΕΛΤΑ και της Κω. Τις πιο μπερδεμένες υποθέσεις τις ανέλαβε η υπηρεσία των άμεσων ενισχύσεων. Οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί, τα αποτελέσματα έχουν καταχωρηθεί και προχωράμε σύμφωνα με τα αποτελέσματα ελέγχου.

Μ. Λαζαρίδης: Έχει πληρωθεί αυτά;

Στ. Κουρμέντζα: Όταν αναλάβαμε τέλος του 2023 το 80% των δεσμευμένων ήταν πληρωμένα.

Μ. Λαζαρίδης: μας λέτε ότι πληρώθηκαν τα 7.786 δεσμευμένα ΑΦΜ;

Στ. Κουρμέντζα: το 80% αυτών ήταν πληρωμένα

Μ. Λαζαρίδης: Πως έγινε αυτό; Ποιος είναι υπεύθυνος;

Σε άλλο σημείο της κατάθεσης η κα Κουρμέντζα κατέδειξε ως υπεύθυνους για την διαδικασία που οδήγησε στην πληρωμή του 80% των δεσμευμένων ΑΦΜ την τότε διευθύντρια πληρωμών Π. Τυχεροπούλου και τον τότε διευθυντή ελέγχων Π. Θεοδωρόπουλο.

Μ. Λαζαρίδης: δεν ρωτήσατε ποιοι το έκαναν;

Στ. Κουρμέντζα: Υπάρχει αλληλογραφία. Η κα Τυχεροπούλου και ο κ. Θεοδωρόπουλος που λένε ότι οι ίδιοι το έκαναν. Το ζητούμενο είναι ότι το έκαναν μη τηρώντας την διαδικασία . Δεν τηρήθηκε κάποια θεσμοθετημένη διαδικασία. Έβγαλαν μόνοι τους αποτελέσματα ελέγχου και αυτά αποτυπώθηκαν στις πληρωμένες. Το 80% των ΑΦΜ αυτών πληρώθηκαν στις 22/12/2023 και στις 29/12/23 παραδόθηκαν ξανά δεσμευμένα

Μ. Λαζαρίδης: μας λέτε κάτι καινούριο που μας εκπλήσσει. Είχαμε άλλη αίσθηση για την κα Τυχεροπούλου. Μας είπατε ότι Τυχεροπούλου – Θεοδωρόπουλος ήλεγξαν και πλήρωσαν το 80% των δεσμευμένων ΑΦΜ για να τα ξαναδεσμεύσουν αμέσως μετά. Είναι μέσα σε αυτά που πληρώθηκαν και του Ξυλούρη του περίφημου “φραπέ”; Πληρώθηκε η οικογένεια Ξυλούρη και μετά ξαναδεσμεύτηκαν τα ΑΦΜ τους ;

Στ. Κουρμέντζα: ναι. Έχω εδώ το επίσημο έγγραφο. Εποχή Σημανδράκου ο κ. Ξυλούρης πήρε 180.253 ευρώ μέσα στο 2023 . Και μετά δεσμεύτηκε πάλι.

Και αυτός βγαίνει στις συνομιλίες και λέει ότι δεν έχει πληρωθεί. Δηλαδή τι άλλο περίμενε να πάρει.

Μ. Λαζαρίδης: η κατάθεση να διαβιβαστεί δικαιοσύνη, οικονομική αστυνομία, Ευρωπαϊκή εισαγγελία. Για να καταλάβουμε ποιοι και τι κάνουν