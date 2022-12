Διεγράφη από το ΠΑΣΟΚ η Εύα Καϊλή - Έρευνα της βελγικής Αστυνομίας στο σπίτι της

Σημειώνεται ότι, τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων ένας πρώην ευρωβουλευτής, συνελήφθησαν σήμερα στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο έρευνας ενός οικονομικού δικαστή ως ύποπτοι για δωροληψία από μια «χώρα του Κόλπου», εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανακοίνωσε η βελγική ομοσπονδιακή εισαγγελία.

Όπως αναφέρει η βελγική εφημερίδα Le Soir: «Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο Λούκα Βιζεντίνι, νεοεκλεγείς Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, ο πρώην ευρωβουλευτής του S&D, Πιέρ Αντόνιο Πανζερί καθώς και ο «FG» πρώην κοινοβουλευτικός βοηθός του κ. Πανζερί, νυν συνεργάτης της ομάδας S&D και σύντροφος της Εύας Καϊλή».

«Η Εύα Καϊλή, 44 ετών, πρώην παρουσιάστρια της ελληνικής τηλεόρασης και ευρωβουλευτής από το 2014, βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο των ερευνητών. Το σπίτι της ερευνήθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής και η ίδια οδηγήθηκε στον εισαγγελέα», προσθέτει το δημοσίευμα.

H εφημερίδα αναφέρει επίσης πως η αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, είχε συναντήσει τον υπουργό Εργασίας του Κατάρ, Αλ Μαρί, την 1η Νοεμβρίου.

