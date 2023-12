Διεθνή ΜΜΕ για την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα: «Αισιόδοξη νότα για το μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων»

«Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν έδωσε μια αισιόδοξη νότα για το μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων καθώς έφτασε στην Αθήνα την Πέμπτη, σε μια επίσκεψη που και οι δύο χώρες ελπίζουν ότι μπορεί να επανεκκινήσει τους δεσμούς μετά από χρόνια τριβών», επισημαίνεται αρχικά στην ανταπόκριση του Reuters από την Αθήνα της Renee Maltezou με τίτλο «Greece, Turkey seek to restart relations with meetings in Athens».