Δίκη Χρυσής Αυγής: Τη Δευτέρα συνεχίζεται η αγόρευση της εισαγγελέως - Real.gr

Τη Δευτέρα θα συνεχιστεί η αγόρευση της εισαγγελέως Κυριακής Στεφανάτου για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Της Άννας Κανδύλη

Σήμερα η κ. Στεφανάτου επικεντρώθηκε στη συστηματική και οργανωμένη βία της οργάνωσης από τη δεκαετία του 1990.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην απόπειρα δολοφονίας κατά του Δ. Κουσουρή έξω από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, για την οποία καταδικάστηκε το τότε «πρωτοπαλίκαρο» της Χρυσής Αυγής, με το ψευδώνυμο «Περίανδρος». Στη συνέχεια, η κ.Στεφανάτου συνέκρινε το περιστατικό αυτό με τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, υπογραμμίζοντας ότι και στις δύο περιπτώσεις οι δράστες ισχυρίζονταν ότι ήταν «θύματα πολιτικής δίωξης».

Η εισαγγελέας τόνισε επίσης ότι τα εγκλήματα έγιναν μπροστά σε αυτόπτες μάρτυρες και χωρίς καμία αλληλεπίδραση με τα θύματα, ενώ επισήμανε ότι ο ηγέτης της Χρυσής Αυγής, Νικόλαος Μιχαλολιάκος, γνώριζε εξαρχής ότι οι ενέργειες της οργάνωσης υπάγονται στην έννοια της εγκληματικής οργάνωσης, ακόμα και πριν από την εκ νέου ποινική θεσμοθέτηση του αδικήματος το 2004.