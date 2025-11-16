Δηλώσεις Μητσοτάκη-Ζελένσκι μετά τη συνάντησή τους: «Η Ελλάδα κόμβος τροφοδοσίας για το αμερικανικό LNG - Ευχαριστώ τηνΑθήνα και τον Τραμπ» - Real.gr

Τον αποτροπιασμό του για την εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων και σε μη στρατιωτικές υποδομές με θύματα αμάχους, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις πρώτες του κουβέντες στις δηλώσεις με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Στεκόμαστε δίπλα στον ουκρανικό λαό και όπως γνωρίζετε η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή στο έδαφός της. Συμπαρατάχθηκε με τον αμυνόμενο απέναντι σε μια αιματηρή επιχείρηση η οποία παραβιάζει κάθε έννοια κυριαρχίας και νομιμότητας και μετείχε έμπρακτα στη στήριξη του λαού σας μαζί με όλο τον δυτικό κόσμο. Πρόκειται για μια στάση αρχής η οποία πηγάζει από τον απόλυτο σεβασμό μας στον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών αλλά και στο διεθνές δίκαιο, συνεπή όμως και με την πεποίθησή μας ότι η χρήση ένοπλης βίας δεν μπορεί να είναι ανεκτή», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Για την Ελλάδα το απαραβίαστο των συνόρων είναι αδιαπραγμάτευτο και κάθε παράνομο τετελεσμένο θα μας βρίσκει πάντα στην αντίθετη πλευρά. Το λέω αυτό έχοντας επίγνωση της σημασίας του για ένα Έθνος καθώς και για το δικό μας όπου μένει ακόμα ανοιχτή η πληγή της Κύπρου, της εισβολής και της παράνομης κατοχής 51 χρόνια μετά μέχρι και σήμερα», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως είναι επόμενο να είμαστε υπέρ της άνευ όρων κατάπαυση των πράξεων. «Και φυσικά αναζητάμε τη δικαίωση του αγώνα σας για μια δίκαιη ειρήνη, συνεχίζουμε να ενισχύουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας τη γενναία αντίσταση του λαού της Ουκρανίας, να τον στηρίζουμε σε όλα τα Φόρα και ειδικότερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του οποίου η Ελλάδα είναι σήμερα μη μόνιμο μέλος, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως στις διαδικασίες του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Ουκρανίας ο πρωθυπουργός συνέχισε: «Να είστε βέβαιος κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Βολοντίμιρ, ότι στην Αθήνα έχετε έναν σταθερό σύμμαχο. Το έχουμε άλλωστε αποδείξει εφαρμόζοντας το σύνολο των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας, παρά το μη αμελητέο οικονομικό τους κόστος, ενώ ταχθήκαμε υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας, μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία στην οποία πάντως είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε».

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε επίσης ότι οι σχέσεις των δύο χωρών αποκτούν τώρα μια νέα κρίσιμη πτυχή, αυτή της νέας ασφαλούς ενεργειακής αρτηρίας που χαράσσεται από το νότο προς το βορρά, από την Ελλάδα μέχρι την Ουκρανία μέσω του υπό διαμόρφωση Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου και του διασυνδετήριου άξονα Αλεξανδρούπολης – Οδησσού.

«Έτσι η Ουκρανία αποκτά άμεσα πρόσβαση σε διαφοροποιημένες και αξιόπιστες πηγές ενέργειας ενώ η Ελλάδα καθίσταται πλέον κόμβος τροφοδοσίας της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Είναι μια καθοριστική συμβολή στην ενεργειακή σταθερότητα, την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια. Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο τώρα γίνεται εφικτό μετά από πολύ συστηματική δουλειά της ελληνικής κυβέρνησης, χάρη στη γεωγραφική θέση, τις υποδομές αλλά και τις στρατηγικές συνεργασίες της Ελλάδος, κυρίως αυτές που συνάφθηκαν στην Αθήνα στο πλαίσιο της πολύ σημαντικής υπουργικής συνάντησης για τη διατλαντική ενεργειακή συνεργασία μόλις την περασμένη εβδομάδα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Πρόσθεσε πως αυτές οι συμφωνίες δηλώνουν ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένα σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στη δήλωση πρόθεσης για τη συμφωνία πώλησης φυσικού αερίου που υπέγραψαν η ΔΕΠΑ και η Neftogaz για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της Ουκρανίας για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ενός δύσκολου χειμώνα. «Αυτή η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια και σε εφαρμογή των συμφωνιών της προηγούμενης εβδομάδας για την εξασφάλιση και τροφοδοσία αμερικάνικου φυσικού αερίου. Μιλάμε ουσιαστικά για την άμεση ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία, ενώ ταυτόχρονα θέλω να κάνω και μια μνεία στη συμφωνία την οποία υπέγραψε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την Ucranico Energy. Σηματοδοτεί και αυτή την πρόσθετη υλοποίηση ενός έργου αντλησιοταμίευσης το οποίο θα σταθεροποιήσει το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

«Η Ελλάδα έτσι καθίσταται ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για την πατρίδα σας και αναμφίβολα όλες αυτές είναι καταλυτικές εξελίξεις στον δρόμο για την οριστική απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Γιατί η Ευρώπη θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο το οποίο δεν θα μπορεί πια να εισέρχεται μεταμφιεσμένο στην ήπειρό μας, με τη χώρα μας να πρωταγωνιστεί στις περιφερειακές πρωτοβουλίες με αυτόν τον στόχο, έχοντας ως αιχμή την Αλεξανδρούπολη, το σημείο «κλειδί», από το οποίο εξάλλου περνά ήδη συμμαχική και ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι συζήτησαν επίσης τους τρόπους περαιτέρω στήριξης της Ουκρανίας, πάντα σε συνεργασία με τους εταίρους μας, καθώς και τις περαιτέρω προοπτικές της διμερούς συνεργασίας αλλά και για τη συνδρομή μας στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. «Οι ελληνικές εταιρείες οι οποίες διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία να συμβάλλουν καθοριστικά σε αυτήν την τιτάνια προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας σας ώστε να κλείσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα τα τραύματα του πολέμου. Θα είμαστε παρόντες τόσο στον κατασκευαστικό τομέα μέσω σύμπραξης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, όσο και στα πεδία της ψηφιοποίησης της υγείας, της προστασίας των πολιτιστικών μνημείων σας. Ας μου επιτραπεί μάλιστα να επαναλάβω το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μας για την Οδησσό. Την έχω επισκεφθεί εξάλλου αγαπητέ Βολοντίμιρ δύο φορές. Είναι μια πόλη σύμβολο με ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς, θα είναι ταυτόχρονα μια πόλη έμπνευση των Ουκρανών, μια πόλη γέφυρα ανάμεσα στη μαύρη θάλασσα, την κεντρική Ευρώπη και τη Μεσόγειο αλλά είναι και μια πόλη νήμα η οποία ενώνει την Ελλάδα με την Ουκρανία. Θα έλεγα ότι είναι μια φυσική συνέχεια της ιστορίας η οποία συνέδεσε τους λαούς μας στο πέρασμα του χρόνου. Έλληνες έζησαν εκεί αιώνες στις ακτές του Εύξεινου Πόντου, πρόκοψαν και προσέφεραν εκεί. Οι σχέσεις συνεπώς έχουν πολύ ισχυρές ρίζες σήμερα, ενισχύονται και εξελίσσονται και θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο αφού κλείσει αυτό το κεφάλαιο», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως οι γυναίκες και οι άντρες της Ουκρανίας πολεμούν εδώ και σχεδόν 4 χρόνια με απαράμιλλη γενναιότητα για την ελευθερία τους, κερδίζοντας καθημερινά τον σεβασμό και τον θαυμασμό μας, δίνοντας μαθήματα γενναιότητας και ανθεκτικότητας και εμπνέοντας κάθε δημοκρατικό πολίτη από άκρη σε άκρη της Ευρώπης. «Ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι και θα εξακολουθεί να είναι μαζί τους», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης και κλείνοντας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το άριστο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών που, όπως είπε, σήμερα επιβεβαίωσαν την προοπτική μιας αμοιβαίας σύμπλευσης, πολιτικής, οικονομικής και της ιδιαίτερα σημαντικής ενεργειακής.

«Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την παραγωγική και ουσιαστική μας συνάντηση και πάλι καλωσόρισες στην Αθήνα», είπε ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Ουκρανίας.

Οι δηλώσεις Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις δηλώσεις του ευχαρίστησε την Ελλάδα εκ μέρους του ουκρανικού λαού για τη στήριξή της στον αγώνα της Ουκρανίας για εθνική ακεραιότητα και ανεξαρτησία, για να είναι δυνατή η ειρήνη.

Χαρακτήρισε «πολύ σημαντικές» τις συνομιλίες που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις προμήθειες αερίου στην Ουκρανία, και σημείωσε ότι κάθε βράδυ οι Ρώσοι χτυπάνε τις κρίσιμες υποδομές της χώρας του.

«Οι περισσότερες πηγές του αερίου έγιναν στόχοι ρωσικών και κορεατικών πυραύλων και ντρόουν. Ανανεώνουμε κάθε φορά τις υποδομές μας τις οποίες καταστρέφουν οι Ρώσοι αλλά απαιτείται χρόνος και εξοπλισμός» είπε ο κ. Ζελένσκι. Τόνισε επίσης ότι η συνεργασία με την Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό μέρος του ενεργειακού πακέτου για τη στήριξη της Ουκρανίας με αέριο, αναγνωρίζοντας παράλληλα τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου.

Ευχαρίστησε εκ νέου όσους συμμετείχαν στις συνομιλίες και είπε ότι τον Ιανουάριο ξεκινά η προμήθεια αερίου, ενώ έχουν κανονιστεί και πολύ γρήγορες προμήθειες αερίου επίσης. Ο κ. Ζελένσκι είπε ακόμη ότι υπάρχουν συμφωνίες ήδη έτοιμες και ευχαρίστησε τις αμερικανικές εταιρείες και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που συνέβαλαν όπως είπε, για να γίνει πραγματικότητα μέσω της Ελλάδας, η προμήθεια της Ουκρανίας με αέριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Έλληνα πρωθυπουργό για την κατάσταση στο μέτωπο και για τις προοπτικές για να κλείσει διπλωματικά αυτός ο πόλεμος.

«Η θέση κλειδί είναι η συνέχιση πίεσης προς τη Ρωσία η οποία ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο, και έκανε τα πάντα για να παραταθεί. Όλες οι δυνατότητες για κατάπαυση πυρός απορρίφθηκαν από τη Ρωσία. Οπότε η Ρωσία αξίζει τις περαιτέρω κυρώσεις και είμαστε ευχαριστημένοι από τη στάση της Ελλάδας για τη στήριξη των σχετικών αποφάσεων της ΕΕ» είπε ο κ. Ζελένσκι.

Προσέθεσε ότι η Ελλάδα στηρίζει τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες «για να γυρίσουν τα απαχθέντα, από τους Ρώσους, παιδιά, στην Ουκρανία» ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα της επιστροφής των αιχμαλώτων πολέμου, το οποίο όπως είπε «είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για μας» και σημείωσε ότι υπάρχουν αιχμάλωτοι που «κρατούνται από το 2014 τότε που ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας».

Είπε ότι είναι έτοιμος να δώσει όλα τα ονόματα των αιχμαλώτων και δήλωσε πως θα είναι ευγνώμων στην Ελλάδα εάν βοηθήσει και σε αυτό, ώστε να επιστρέψουν οι αιχμάλωτοι στο σπίτι.

Τέλος ευχαρίστησε για την στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας, και τόνισε ότι περιμένει από την Ελλάδα τη συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο με τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών, προσθέτοντας ότι παρουσίασε σήμερα τις δυνατότητες της χώρας του για σύγχρονες παραγωγές αμυντικών όπλων. «Η Ουκρανία αμύνεται σε αυτόν τον πόλεμο αλλά ανέπτυξε πολλά όπλα με τα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε» είπε και έκλεισε τις δηλώσεις του αναφωνώντας «δόξα στην Ουκρανία».

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Την σταθερή στήριξη της Ελλάδας στον δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας επαναβεβαίωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά την συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο κ. Τασούλας υποδέχθηκε τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, σημειώνοντας ότι η επίσκεψή του στην Αθήνα καταδεικνύει τους ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στις δυο χώρες, σε μια περίοδο χρονική, που είναι κρίσιμη, τόσο για την πατρίδα του, την Ουκρανία, όσο για την Ευρώπη και για τον κόσμο όλο.

Υπενθύμισε, επίσης, ότι «η χώρα μας, από την πρώτη στιγμή της απρόκλητης και παράνομης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τάχθηκε με το μέρος σας, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθειά σας τη μεγάλη, στον αγώνα σας για να αντιμετωπίσετε και να προστατεύσετε την εθνική σας κυριαρχία, την ελευθερία σας και την ειρήνη».

Όπως παρατήρησε «γι’ αυτό και η βοήθειά μας αυτά τα περίπου τέσσερα χρόνια της δοκιμασίας της χώρας σας μαζί με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξελίχθηκε σε όλα τα δυνατά επίπεδα, στο πολιτικό, στο διπλωματικό, στο οικονομικό, στο στρατιωτικό, στο ενεργειακό και στο ανθρωπιστικό».

Επισήμανε, ακόμη, ότι «η στάση μας αυτή, υπαγορεύτηκε από την προσήλωσή μας στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την αφοσίωσή μας στο διεθνές δίκαιο, τα οποία στην περίπτωση της Ουκρανίας και της ρωσικής εισβολής παραβιάστηκαν βάναυσα».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Τασούλας τόνισε ότι «η στάση μας, υπαγορεύτηκε και από κάτι άλλο πολύ σημαντικό για μας και πολύ βαρύ. Από το τραύμα της Κύπρου. Από το γεγονός ότι η Κύπρος έχει υποστεί ανάλογο χτύπημα. Η Κύπρος τελεί υπό την στρατιωτική εισβολή και κατοχή της Τουρκίας εδώ και δεκαετίες, έχει καταληφθεί περίπου το 40% του νησιού και αυτή ακριβώς η περίπτωση μάς υπαγορεύει τη στάση μας απέναντι στη δική σας χώρα, γιατί είναι ταυτόσημες, δυσάρεστες διεθνείς περιπτώσεις».

Μάλιστα, σημείωσε, ότι «όταν τίθενται στο διεθνές επίπεδο και σε τόσο σοβαρές περιπτώσεις θέματα αρχών και αξιών, παραμερίζονται όλες οι άλλες σχέσεις, γιατί και η Ελλάδα διατηρούσε ιστορικά σχέσεις με τη Ρωσία, αλλά μπροστά στην απρόκλητη και παράνομη εισβολή η θέση μας δεν μπορούσε παρά να είναι αυτή την οποίαν εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια επιδεικνύουμε».

Καλωσορίζοντας, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους συνεργάτες του στην Αθήνα, τους διαβεβαίωσε, ότι «η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειές σας για όσο το δυνατόν γρηγορότερη κατάπαυση του πυρός στη δοκιμαζόμενη χώρα σας, η οποία κατάπαυση, ευκταίο είναι πως θα οδηγήσει αργότερα σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, ώστε αυτή η περιπέτεια, αυτή η τρομερή δοκιμασία του λαού σας να λάβει τέλος» και κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα είναι στήριγμα της Ουκρανίας στην επιδίωξή της να ενσωματωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό τους όρους της αιρεσιμότητας που υπάρχουν, αλλά είναι και στήριγμά σας όταν έρθει αυτή η ώρα, για την ανοικοδόμηση της χώρας σας, ώστε όλα τα τραύματα του πολέμου να διορθωθούν και να μείνουν πίσω».

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού ευχαρίστησε για την θερμή υποδοχή, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Ουκρανίας προς όλο τον ελληνικό λαό για την ακλόνητη στάση του, την ακλόνητη αλληλεγγύη του στους δύσκολους καιρούς, καθώς «η Ελλάδα βρίσκεται εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια στο πλευρό της Ουκρανίας στον αγώνα της και γι’ αυτό την ευχαριστούμε πολύ».

Παράλληλα, ευχαρίστησε την Ελληνική Δημοκρατία διότι εδώ και τέσσερα και παραπάνω χρόνια η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας, όσον αφορά την πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την ίδια την ένταξη αλλά και τις μελλοντικές συνομιλίες. «Οπότε σας ευχαριστούμε, είμαστε ευγνώμονες διότι βρίσκεστε και σε αυτό το τομέα δίπλα μας και μας στηρίζετε» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή συνεργασία τόνισε ότι «έρχεται ο χειμώνας, ένας δύσκολος χειμώνας για την Ουκρανία, υπάρχουν πολλές προκλήσεις για την Ουκρανία. Τα χτυπήματα είναι καθημερινά και με τα μη επανδρωμένα και με τους πυραύλους. Σας ευχαριστούμε, πρώτα απ’ όλα για την πολιτική σας στήριξη, αλλά σας ευχαριστούμε και για την στήριξη στον ενεργειακό τομέα. Εδώ και μήνες είχαμε διαπραγματεύσεις όσον αφορά στη διμερή συνεργασία μεταξύ μας στον ενεργειακό τομέα».

Ακολούθως, σημείωσε ότι «Και σήμερα έχουμε μια γεμάτη ατζέντα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έχουν οργανωθεί οι συναντήσεις, όχι μόνο εδώ, αλλά και αλλού και χαίρομαι ότι θα εφαρμόσουμε κάποια σχέδια που έχουμε για την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας σήμερα, εντός της πλούσιας ατζέντας μας και θα συζητήσουμε για την ενεργειακή της ασφάλεια».

Τέλος, ανέφερε, ότι «Σήμερα, επίσης, θα συζητήσουμε ένα τόσο σημαντικό για εμάς για την Ουκρανία θέμα, ανθρωπιστικό θέμα, και ελπίζουμε και στην στήριξη της Ελλάδας, είναι η επιστροφή των απαχθέντων Ουκρανόπουλων, που βρίσκονται σήμερα στην Ρωσία, είναι δικά μας παιδιά και αναμένουμε την στήριξη της Ελλάδας, ώστε να λάβει μέρος στην διεθνή συμμαχία όσον αφορά στην επιστροφή των απαχθέντων παιδιών της Ουκρανίας σπίτι τους».

Απαντώντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Τασούλας, ευχαρίστησε τον κ. Ζελένσκι για την αναγνώριση της στήριξης της Ελλάδας προς την χώρα του και πρόσθεσε: «Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, κύριε Πρόεδρε. Σαν σήμερα, πριν 42 χρόνια, ανακηρύχθηκε το αποσχιστικό ψευδοκράτος της βόρειας Κύπρου από την Τουρκία. Ένα κράτος εντός εισαγωγικών, ένα ψευδοκράτος, το οποίο έχει την αποδοκιμασία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και όλης της διεθνούς κοινότητας.

Ο επιθετικός αναθεωρητισμός, η επίλυση των διαφορών με ένοπλη βία, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου, είναι κάτι το οποίο η Ελλάδα επ’ ουδενί δεν μπορεί να δεχτεί. Γι’ αυτό και να είστε βέβαιος ότι η στάση μας απέναντι στη χώρα σας και στα θέματα που θίξατε, και τα ανθρωπιστικά και των απαχθέντων παιδιών και τα ενεργειακά, η στάση μας θα παραμείνει το ίδιο, απαράλλαχτη, δίπλα στην Ουκρανία».

Τι προβλέπει η συμφωνία ΔΕΠΑ Εμπορίας και Naftogaz της Ουκρανίας

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Naftogaz της Ουκρανίας υπέγραψαν σήμερα Δήλωση Προθέσεων για την προμήθεια φυσικού αερίου στην αγορά της Ουκρανίας για την περίοδο του χειμώνα, από τον Δεκέμβριο 2025 έως τον Μάρτιο 2026, σηματοδοτώντας ένα ουσιαστικό βήμα στην ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας και της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας.

Στο πλαίσιο της μελλοντικής συμφωνίας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, προβλέπεται η μεταφορά ποσοτήτων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του «Route 1», που διατίθεται από κοινού από τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (TSOs) της Ελλάδας (ΔΕΣΦΑ), της Βουλγαρίας (Bulgartransgaz), της Ρουμανίας (Transgaz), της Μολδαβίας (VestMoldTransgaz) και της Ουκρανίας (GTSOU).

«Οι δυο κρατικές εταιρείες ΔΕΠΑ Εμπορίας και Naftogaz της Ουκρανίας μέσω της εν λόγω συμφωνίας, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον για την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, στο οποίο η ενεργειακή αλληλεγγύη και οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας αναβαθμίζουν την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, και διασφαλίζουν σταθερές ροές φυσικού αερίου κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ο κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, τόνισε:

«Η σημερινή υπογραφή της Δήλωσης Προθέσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Naftogaz αποτελεί μια ουσιαστική συνεισφορά στην περιφερειακή ενεργειακή συνεργασία και στην ενσωμάτωση της αγοράς σε μια κρίσιμη συγκυρία. Η παράδοση φυσικού αερίου στην Ουκρανία μέσω ενός αξιόπιστου, πολυεθνικού διαδρόμου, αποτελεί μια «γέφυρα ενέργειας» μεταξύ των υποδομών της Ελλάδας και της Ουκρανίας, στηρίζοντας την ευρύτερη ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Η προμήθεια του Αμερικανικού LNG θα πραγματοποιηθεί μέσω της εταιρείας ATLANTIC – SEE, στην οποία η ΔΕΠΑ μετέχει με 40%, σηματοδοτώντας την προσήλωση της ΔΕΠΑ, στην παροχή πρακτικών και ασφαλών ενεργειακών λύσεων σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Ο κ. Sergii Koretskyi, Διευθύνων Σύμβουλος της Naftogaz, υπογράμμισε:

«Η συμφωνία αυτή ανοίγει για εμάς έναν ακόμη αξιόπιστο δρόμο εισαγωγών για τον επερχόμενο χειμώνα. Διευρύνουμε σταθερά τη γεωγραφία των προμηθειών μας, ώστε να διασφαλίσουμε αξιόπιστη θέρμανση για τους Ουκρανούς και να ενισχύσουμε την ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής. Ευχαριστώ τη ΔΕΠΑ Εμπορίας για την προθυμία της να προχωρήσουμε μαζί. Εκφράζω επίσης την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη προς τον Πρόεδρο της Ουκρανίας και την Κυβέρνηση για τη συμβολή τους ώστε να καταστεί δυνατή αυτή η συμφωνία».

Η Naftogaz Group είναι η κορυφαία, κάθετα ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της Ουκρανίας και θεμέλιος λίθος της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Το χαρτοφυλάκιό της καλύπτει την εξερεύνηση και παραγωγή φυσικού αερίου και πετρελαίου, τη μεταφορά και αποθήκευση, την χονδρική και λιανική προμήθεια, καθώς και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της είναι η διαφοροποίηση των πηγών και των διαδρομών τροφοδοσίας, αξιοποιώντας αγωγούς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης μέσω της Ukrtransgaz, ενώ η Naftogaz Trading δραστηριοποιείται ενεργά στις διεθνείς αγορές φυσικού αερίου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Η εταιρεία επενδύει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιλαμβανομένων φωτοβολταϊκών, μικρής κλίμακας LNG, πράσινου υδρογόνου και βιομεθανίου, ενισχύοντας τον ρόλο της Ουκρανίας ως αξιόπιστου ενεργειακού κόμβου και υποστηρίζοντας τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο και σύγχρονο ενεργειακό σύστημα.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας αποτελεί έναν από τους πιο σύγχρονους και ολοκληρωμένους ενεργειακούς ομίλους στην Ελλάδα, με ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εγχώριας ενεργειακής αγοράς και βασικό πυλώνα της εθνικής ενεργειακής ασφάλειας. Το δυναμικό της χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου, ηλεκτρική ενέργεια, παραγωγή ισχύος, ΑΠΕ και εναλλακτικά καύσιμα, όπως υδρογόνο, βιομεθάνιο και small-scale LNG. Στο επίκεντρο της στρατηγικής της βρίσκεται η διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων, με ευέλικτο χαρτοφυλάκιο LNG και ενεργή διεθνή παρουσία. Μέσω της νέας κοινοπραξίας ATLANTIC – SEE LNG TRADE ενισχύει το περιφερειακό LNG trading και τις ενεργειακές διασυνδέσεις, ενώ παράλληλα επενδύει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την πράσινη μετάβαση, διαμορφώνοντας το ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας.