Δημήτρης Νατσιός: «Δεν είμαι πολιτικός του καναπέ – Η Νίκη θα πάει καλύτερα σε ποσοστά» - Real.gr

Ο κ. Νατσιός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα χαμηλά ποσοστά του κόμματός του, δημοκοπικά, ενώ απάντησε και στο ενδεχόμενο συνεργασίας είτε με την Νέα Δημοκρατία είτε με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

«Και πριν από τις βουλευτικές εκλογές είχαμε χαμηλά ποσοστά. Εγώ, ξέρετε, δεν είμαι πολιτικός του καναπέ. Μέσα στις τελευταίες δέκα μέρες γύρισα πέντε-έξι πόλεις. Κυρίως επισκέπτομαι τα Ελευθέρια των πόλεων για να τιμήσω τους Άγνωστους Στρατιώτες. Και άρα εισπράττω. Από εκεί και πέρα, έχω την αίσθηση, με την επαφή με τον λαό, ότι θα πάει πολύ καλύτερα η Νίκη. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος του λαού μας που δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα ψηφίσει. Οι μισοί Έλληνες, με βάση τις τελευταίες εκλογές, βλέπουμε ότι δεν προσήλθαν καν στις κάλπες. Μέχρι να φτάσουμε, λοιπόν, στην ύψιστη στιγμή των εκλογών, έχω την εντύπωση ότι πολλά θα αλλάξουν», είπε ο κος Νατσιός.

Σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Νατσιός, απάντησε: «Όχι, όχι. Εμείς αποφασίσαμε — και σε αυτό δεν θα παρεκκλίνουμε καθόλου — να ακολουθήσουμε αυτοτελή πορεία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε καν ως σκέψη να συνεργαστούμε.».

Για το αν συνεργαζόταν με την Νέα Δημοκρατία, ο πρόεδρος του κόμματος «Νίκη», απάντησε: «Όχι. Σίγουρα με τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει ούτε μία στο τρισεκατομμύριο», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Προσωπικά εγώ δεν έχω καμία συμπάθεια στη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν νομίζω ότι ανήκει στη δεξιά, πολύ περισσότερο στην πατριωτική δεξιά. Και, αν θέλετε, μπορώ να σας αναφέρω: ο ψευτογάμος των ομοφυλοφίλων δεν έδειξε ότι αυτή η κυβέρνηση σέβεται αυτά που σέβεται ο λαός μας, ενώ ο λαός, ο οποίος διακατέχεται από πατριωτισμό… Δεν εκφράζει πλέον αυτό που λέγαμε κάποτε “πατριωτική δεξιά” ή “πατριωτικό χώρο”. Εγώ χρησιμοποιώ όρους όπως “ένα κόμμα είναι πατριωτικό” και “ένα κόμμα είναι διεθνιστικό”, ας το πω έτσι. Ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πολλές διαφορές από την Αριστερά».