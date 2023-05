Δημήτρης Παπαδημούλης: Στο Top20 των πιο επιδραστικών ευρωβουλευτών για το 2023

Για μια ακόμη συνεχόμενη χρονιά, στους κορυφαίους «Ευρωβουλευτές με τη μεγαλύτερη Πολιτική και κοινωνική επιρροή» αξιολογείται ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπαδημούλης, με βάση την Έκθεση MEP Influence Index 2023, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, από την EU Matrix.

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, «Η έκθεση της Eumatrix συνιστά μια μελέτη αξιολόγησης του έργου όλων των μελών του Ευρωκοινοβουλίου, με τα κριτήρια της ανάλυσης να αντικατοπτρίζουν την επιρροή ενός Ευρωβουλευτή από την αρχή της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου μέχρι σήμερα.

Η αξιολόγηση αναδεικνύει τους 100 κορυφαίους Ευρωβουλευτές που επηρεάζουν περισσότερο την χάραξη πολιτικής της ΕΕ και την διαμόρφωση της νομοθεσίας για πάνω από 440 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες, με ικανότητα να επιφέρουν νομοθετικές αλλαγές μέσω προτάσεων, να κερδίζουν ψηφοφορίες στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και να διαμορφώνουν την πολιτική και κοινωνική ατζέντα των συζητήσεων.

Η παρούσα έρευνα μετρά την επιρροή των ευρωβουλευτών μέσω ενός συνδυασμού κριτηρίων που ομαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: Επίσημες και ανεπίσημες ηγετικές θέσεις, πραγματικό νομοθετικό έργο, πολιτικό δίκτυο, συμμετοχή σε επιτροπές και συμπεριφορά ψήφου.

Ο μόνος Έλληνας στο Τop 100 και πρώτος από την Ευρωομάδα της Αριστεράς

Είναι προφανές, ότι η διάκριση σε μια τέτοια αξιολόγηση ευνοεί τους Ε/Β από μεγάλες χώρες και πολιτικές ομάδες, ενώ αντίστροφα δυσχεραίνει την ανάδειξη Ευρωβουλευτών από μικρές Πολιτικές Ομάδες και μικρότερες χώρες.

Όπως αναμενόταν - και αναφέρεται και στα βασικά ευρήματα και αποτελέσματα της Έκθεσης της EU Matrix, η γερμανική αντιπροσωπεία είναι η πιο επιδραστική συνολικά και επίσης με μία από τις καλύτερες επιδόσεις αναλογικά με το μέγεθός της.

Οι ευρωβουλευτές της Ιταλίας και Γαλλίας έχουν σαφώς χαμηλότερες επιδόσεις. Από τις μικρές χώρες, οι ευρωβουλευτές της Μάλτας και του Λουξεμβούργου υπερβαίνουν περισσότερο το βάρος της αντιπροσώπευσής τους, ενώ η Κύπρος, η Ιταλία και η Ουγγαρία έχουν τις εθνικές αντιπροσωπείες με τις χαμηλότερες επιδόσεις.

Η Ελλάδα βρίσκεται δυστυχώς σε πολύ χαμηλή θέση της συνολικής κατάταξης, γεγονός που κάνει τη συνεχιζόμενη διάκριση του Δημήτρη Παπαδημούλη στους 20 κορυφαίους Ε/Β, ακόμη πιο σημαντική.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στο Top 100 των ευρωβουλευτών με τη μεγαλύτερη επιρροή, ο Δημ. Παπαδημούλης είναι ο μόνος Έλληνας.

Σε ό,τι αφορά για την Ευρωομάδα της Αριστεράς (The Left) είναι χαρακτηριστικό είναι ο Δημ. Παπαδημούλης είναι ο μόνος από την Αριστερά στο Τop 20, με τον αμέσως επόμενο Ευρωβουλευτή της Αριστεράς, τον Γάλλο Younous Omarjee, να ακολουθεί στο Νο 42 και τρίτη την Ολλανδή Ευρωβουλεύτρια Anja Hazekamp, στο Νο77.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Έρευνας, διατυπώνεται η πρόβλεψη της έρευνας ότι η δύναμη και η πολιτική επιρροή της Ευρωομάδας της Αριστεράς Τhe Left θα ενισχυθεί στις επόμενες Ευρωεκλογές του 2024.

Αναφερόμενος στο ζήτημα, ο Δημήτρης Παπαδημούλης δήλωσε σχετικά:

«H χθεσινή ευρωπαϊκή αξιολόγηση, που με κατατάσσει και πάλι στους κορυφαίους Ευρωβουλευτές από το σύνολο των 705, αποτελεί μια ακόμη σημαντική τιμητική ευρωπαϊκή διάκριση, καθώς βαδίζω προς την ολοκλήρωση της τελευταίας μου θητείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αυτή η θετική είδηση, τιμά όχι μόνο εμένα αλλά και την ίδια τη χώρα μου, την οποία εκπροσωπώ στο Προεδρείο της Ευρωβουλής ως ο μόνος από την Αριστερά και ο μόνος πλέον από την Ελλάδα.

Μαζί με τους συνεργάτες μου, δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω, χωρίς καμία επανάπαυση, να εκπροσωπώ και την παράταξή μου και τη χώρα μου όσο μπορώ καλύτερα και να αγωνίζομαι για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, έως και την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής μου διαδρομής, τον Ιούλιο του 2024».

Ακολουθεί η λίστα με τους 20 πιο επιδραστκούς ευρωβουλευτές για το 2023:

1 Manfred WEBER Germany Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. EPP

2 Roberta METSOLA Malta Partit Nazzjonalista EPP

3 Iratxe GARCÍA PÉREZ Spain Partido Socialista Obrero Español S&D

4 Heidi HAUTALA Finland Vihreä liitto Greens/EFA

5 Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Spain Partido Socialista Obrero Español S&D

6 Dita CHARANZOVÁ Czech Republic ANO 2011 Renew

7 Johan VAN OVERTVELDT Belgium Nieuw-Vlaamse Alliantie ECR

8 Othmar KARAS Austria Österreichische Volkspartei EPP

9 Bernd LANGE Germany Sozialdemokratische Partei Deutschlands S&D

10 Bas EICKHOUT Netherlands GroenLinks Greens/EFA

11 Cristian-Silviu BUSOI Romania Partidul National Liberal EPP

12 Paulo RANGEL Portugal Partido Social Democrata EPP

13 Michal ŠIMECKA Slovakia Progresívne Slovensko Renew

14 Rainer WIELAND Germany Christlich Demokratische Union Deutschlands EPP

15 Ryszard Antoni LEGUTKO Poland Prawo i Sprawiedliwosc ECR

16 Eider GARDIAZABAL RUBIAL Spain Partido Socialista Obrero Español S&D

17 Stéphane SÉJOURNÉ France Liste Renaissance Renew

18 Dimitrios PAPADIMOULIS Greece Coalition of the Radical Left The Left

19 Frances FITZGERALD Ireland Fine Gael Party EPP

20 Marian-Jean MARINESCU Romania Partidul National Liberal EPP»