«Δημογραφικό 2025» – Χαρδαλιάς: Χρέος όλων μας να αποτρέψουμε την δημογραφική συρρίκνωση - Real.gr

«Το δημογραφικό είναι ένα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρόβλημα, δεν απασχολεί μόνο την Ελλάδα. Είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα που απασχολεί όλες τις σύγχρονες κοινωνίες», ανέφερε στο ηχογραφημένο μήνυμά του ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, στο συνέδριο «Δημογραφικό 2025» που διοργανώνουν για 4η χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου

«Για τη χώρα μας η γήρανση του πληθυσμού είναι ένα σημαντικό και πολυδιάστατο πρόβλημα με οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς αυτό το πρόβλημα έχει γίνει πιο έντονο, καθώς οι αλλεπάλληλες κρίσεις, οδήγησαν τους ανθρώπους να είναι διστακτικοί στο να δημιουργήσουν οικογένεια και να αποκτήσουν παιδιά», επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Αττικής.

Όπως ανέφερε, ο κ. Χαρδαλιάς, σύμφωνα με τις μελέτες οι προβλέψεις για την πορεία του πληθυσμού στη χώρα μας είναι δυσοίωνες με τον αριθμό γεννήσεων να συρρικνώνεται κάθε χρόνο και περισσότερο.

«Απαιτείται ολιστική προσέγγιση μέσω πάντα μιας εθνικής στρατηγικής. Είναι χρέος όλων μας να αποτρέψουμε την περαιτέρω δημογραφική συρρίκνωση με συντονισμένες και δραστικές δράσεις. Να δημιουργήσουμε μια νέα νοοτροπία στους συμπολίτες μας που ξεκινούν τώρα να δημιουργήσουν οικογένεια».

