«Δημογραφικό 2025» – Μιχαηλίδου: Να συνυπάρχουν η καριέρα και η οικογένεια - Real.gr

«Είναι σημαντικό ο ιδιωτικός τομέας να συμβάλει στις πρωτοβουλίες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος», δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κατά τη συνέντευξή της με τον Νίκο Χατζηνικολάου, Εκδότη - Διευθυντή της Realnews, στο συνέδριο «Δημογραφικό 2025» που διοργανώνουν για 4η χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου

«Η γραμμική σχέση εισοδήματος και γονιμότητας έχει διαρραγεί και διαφαίνεται αναλύοντας τα στοιχεία των αναπτυγμένων χωρών. Άρα αναρωτιόμαστε τι πρέπει να κάνουμε άμεσα και έμμεσα. Άμεσα σε επίπεδο εισοδηματικής πολιτικής σε χρηματικό επίπεδο και έμμεσα σε επίπεδο υπηρεσιών. Βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, υπηρεσιών υγείας», υπογράμμισε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Όπως ανέφερε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής, οι νέοι έχουν στο μυαλό τους να δημιουργήσουν οικογένεια αλλά τι έχουν ως κάτι που είναι μεταγενέστερο. Δηλαδή μέχρι να τακτοποιηθούν δεν σκέφτονται την οικογένεια, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για μια τάση.

«Δυστυχώς ως κοινωνία θεωρούμε κανονική αυτή την καθυστέρηση που έχουν οι νέοι για να δημιουργήσουν οικογένεια. Αυτή η κουλτούρα υπάρχει σε τέτοιο βαθμό που θεωρούν ότι είναι τέτοια η τεχνολογία, τέτοιες οι τεχνικές στην τεχνητή γονιμοποίηση όπου δεν θα υπάρχει πρόβλημα σε ότι ηλικία και αν ξεκινήσεις να κάνεις οικογένεια», σημείωσε η υπουργός και πρόσθεσε: «Καθήκον μας σαν Πολιτεία είναι να εξηγήσουμε ότι και η νεότητα και η γονεϊκότητα μπορούν να γίνονται παράλληλα. Πρέπει να συνυπάρχουν, να παντρευτούν η καριέρα και η οικογένεια».

Αναφερόμενη στις παροχές του κράτους για τους γονείς σημείωσε ότι υπάρχει καλύτερο σύστημα υγείας, φοροαπαλλαγές, ψυχολόγοι στα σχολεία, διευρυμένο ωράριο στα σχολεία και ξεκαθάρισε ότι το δημογραφικό δεν είναι μόνο οικονομικό πρόβλημα.

Η υπουργός στάθηκε στο στεγαστικό πρόβλημα που αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την δημιουργία οικογένειας λέγοντας ότι ήδη η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. «Δυστυχώς και το στεγαστικό αποτελεί πρόβλημα σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες και ειδικά στην Ευρώπη. Η δική μας χώρα, διαθέτει περισσότερα από 7 δισ. σε μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού και την ενίσχυση των νοικοκυριών», σημείωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

