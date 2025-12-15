Δημοσκόπηση ALCO: Η πρόθεση ψήφου - Τι λένε οι πολίτες για αγρότες, ΟΠΕΚΕΠΕ και Τσίπρα - Real.gr

Δείτε τη δημοσκόπηση που διενήργησε η Alco για τον Alpha, το διάστημα 9-13 Δεκεμβρίου 2025.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,6%, ενώ με 11,6% ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ. Η Ελληνική Λύση ακολουθεί στο 9,5% και μετά το ΚΚΕ με 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,7%, ενώ το 20,9% είναι στη γκρίζα ζώνη.

Στο ερώτημα για το πότε πρέπει να γίνουν εκλογές, το 56% ζητάει πρόωρες μέσα στο 2026, ενώ το 44% λέει στο τέλος της θητείας της κυβέρνησης.

Για τον Αλέξη Τσίπρα, μετά την έκδοση του βιβλίου «Ιθάκη» το 68% λέει ότι ο πρώην πρωθυπουργός «επαναλαμβάνει τα ίδια», ενώ το 15% βλέπει «νέα πρόταση» από τον ίδιο.

Σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις το 78% λέει πως είναι δικαιολογημένες, ενώ διαφωνεί το 15%.

Σε ερώτημα για την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ το 69% θεωρεί ότι δεν θα φέρει αποτελέσματα και δεν θα οδηγήσει σε απόδοση ευθυνών.

Για το αν κατανοεί τις ανάγκες των πολιτών η κυβέρνηση, συμφωνεί το 37% είτε πολύ, είτε αρκετά, είτε λίγο. Το 55% έχει διαφορετική άποψη.

Για το αν είναι ευχαριστημένοι από την κυβέρνηση, το 42% λέει πως είναι πολύ/αρκετά ή λίγο, ενώ το 56% λέει πως δεν είναι.

Για τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις, ένα 34% λέει πως τα μέτρα θα βοηθήσουν πολύ, αρκετά ή λίγο. Το 61% δεν θα ωφελήσει.

Δείτε αναλυτικά την έρευνα: