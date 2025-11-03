Δημοσκόπηση ALCO: Στις 11,6 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ - Αυξήθηκε το ποσοστό των αναποφάσιστων - Real.gr

Στις 11,6 μονάδες η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της Alco, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha

Πιο συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 23,3% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11,7%, η Ελληνική Λύση με 8,9%, το ΚΚΕ με 7,1,%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,4%, το ΜέΡΑ25 με 2,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,5%, η Νίκη με 2%, η Νέα Αριστερά με 1,4%, ενώ αναποφάσιστο δηλώνει το 21,5%.

Σε ότι αφορά τους αναποφάσιστους, παρατηρείται αύξηση, καθώς μετρήθηκαν στο 21,5% του συνόλου.

Επιπλέον, η ALCO κατέγραψε και μία μαζική δυσπιστία για την Δικαιοσύνη, τα κόμματα και την κυβέρνηση.