Δημοσκόπηση ALCO: Στις 12,5 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ, τρίτη η Ελληνική Λύση - Τι λένε για ΟΠΕΚΕΠΕ και «κόμμα Τσίπρα» - Real.gr

Στην κορυφή της πρόθεσης ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 12,5 μονάδων, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της ALCO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha. Στη δεύτερη θέση ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ, με μικρή άνοδο 0,8 μονάδων σε σχέση με τον Ιούνιο, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει πλέον η Ελληνική Λύση, με σημαντική ενίσχυση 1,4 μονάδων. Αντίθετα, η Πλεύση Ελευθερίας χάνει έδαφος, υποχωρώντας κατά 2,4 μονάδες. Σημαντικά κέρδη καταγράφουν επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ και η Φωνή Λογικής, ενισχύοντας τη δυναμική τους στο πολιτικό σκηνικό.

Το μεταναστευτικό και οι προτάσεις της κυβέρνησης φαίνεται πως έχουν πείσει, καθώς σύμφωνα με τη δημοσκόπηση το 71% των ερωτηθέντων κρίνει ότι η πολιτική της κυβέρνησης δεν είναι αποτελεσματική ενώ το 17% έχει την αντίθετη άποψη.

Στη δημοσκόπηση υπήρχε και το ερώτημα για το «κόμμα Τσίπρα», και τι συναισθήματα προκαλεί η δημιουργία του. Αρνητικά απάντησε το 42%, 37% δήλωσε αδιαφορία ενώ 19% είπε ότι του προκαλεί θετικά συναισθήματα.

Για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, το 54% κρίνει ότι δεν θα υπάρξει τιμωρία στους ενόχους ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 34% βλέπει ότι οι ένοχοι θα

Η λέξη συγκάλυψη με ποσοστό 74% είναι αυτή που χαρακτηρίζει καλύτερα τη κυβέρνηση, σύμφωνα με σχετική ερώτηση της δημοσκόπησης, έναντι του 14% της διαφάνειας.

Αντίστοιχα, το 70% κρίνει ότι η λέξη διαφθορά κρίνει καλύτερη την κυβέρνηση έναντι του 14% της εντιμότητας και αντίστοιχα, 69% της αναποτελεσματικότητας έναντι του 23% της αποτελεσματικότητας.