Quantcast
Δημοσκόπηση ALCO: Στις 12,5 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ, τρίτη η Ελληνική Λύση - Τι λένε για ΟΠΕΚΕΠΕ και «κόμμα Τσίπρα» - Real.gr
real player

Δημοσκόπηση ALCO: Στις 12,5 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ, τρίτη η Ελληνική Λύση – Τι λένε για ΟΠΕΚΕΠΕ και «κόμμα Τσίπρα»

20:15, 29/09/2025
Δημοσκόπηση ALCO: Στις 12,5 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ, τρίτη η Ελληνική Λύση – Τι λένε για ΟΠΕΚΕΠΕ και «κόμμα Τσίπρα»

Στην κορυφή της πρόθεσης ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 12,5 μονάδων, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της ALCO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha. Στη δεύτερη θέση ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ, με μικρή άνοδο 0,8 μονάδων σε σχέση με τον Ιούνιο, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει πλέον η Ελληνική Λύση, με σημαντική ενίσχυση 1,4 μονάδων. Αντίθετα, η Πλεύση Ελευθερίας χάνει έδαφος, υποχωρώντας κατά 2,4 μονάδες. Σημαντικά κέρδη καταγράφουν επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ και η Φωνή Λογικής, ενισχύοντας τη δυναμική τους στο πολιτικό σκηνικό.

 

 

Το μεταναστευτικό και οι προτάσεις της κυβέρνησης φαίνεται πως έχουν πείσει, καθώς σύμφωνα με τη δημοσκόπηση το 71% των ερωτηθέντων κρίνει ότι η πολιτική της κυβέρνησης δεν είναι αποτελεσματική ενώ το 17% έχει την αντίθετη άποψη.

Στη δημοσκόπηση υπήρχε και το ερώτημα για το «κόμμα Τσίπρα», και τι συναισθήματα προκαλεί η δημιουργία του. Αρνητικά απάντησε το 42%, 37% δήλωσε αδιαφορία ενώ 19% είπε ότι του προκαλεί θετικά συναισθήματα.

 

Για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, το 54% κρίνει ότι δεν θα υπάρξει τιμωρία στους ενόχους ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 34% βλέπει ότι οι ένοχοι θα

 

Η λέξη συγκάλυψη με ποσοστό 74% είναι αυτή που χαρακτηρίζει καλύτερα τη κυβέρνηση, σύμφωνα με σχετική ερώτηση της δημοσκόπησης, έναντι του 14% της διαφάνειας.

Αντίστοιχα, το 70% κρίνει ότι η λέξη διαφθορά κρίνει καλύτερη την κυβέρνηση έναντι του 14% της εντιμότητας και αντίστοιχα, 69% της αναποτελεσματικότητας έναντι του 23% της αποτελεσματικότητας.

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

14:04 29/09
Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

13:45 29/09
Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

13:44 29/09
Αυτά είναι τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

Αυτά είναι τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

12:46 29/09
Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

12:30 29/09
Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

12:15 29/09
Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

12:07 29/09
Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

11:08 29/09
Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

11:00 29/09
Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

10:51 29/09
Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

10:30 29/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved