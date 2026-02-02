Quantcast
Δημοσκόπηση Alco: Tι «δείχνει» η πρόθεση ψήφου - Πόσοι θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα - Real.gr
Δημοσκόπηση Alco: Tι «δείχνει» η πρόθεση ψήφου – Πόσοι θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα

20:25, 02/02/2026
  • Προβάδισμα 13 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενήργησε η Alco για την τηλεόραση του Alpha, το διάστημα 27-31 Ιανουαρίου 2026.
  • Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,5% και το ΠΑΣΟΚ 10,5%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,4% και η Πλεύση Ελευθερίας με 7,9%.
  • Το κυρίαρχο συναίσθημα των πολιτών για όσα συμβαίνουν γύρω μας είναι η «Απογοήτευση» με 38%, ακολουθούμενη από την Ανασφάλεια με 27% και την Οργή με 25%.
Πώς αξιολογούν οι πολίτες τις νέες πολιτικές κινήσεις.

Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,5%. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 10,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,9%, το ΚΚΕ με 7,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,7%, η Φωνή Λογικής με 2,8%, το ΜέΡΑ25 με 2,6%, η Νίκη με 2,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,8% και η Νέα Αριστερά με 1,3%.

«Απογοήτευση» το κυρίαρχο συναίσθημα των πολιτών

Στην ερώτηση «Ποιο είναι το κυρίαρχο συναίσθημα σας για όσα συμβαίνουν γύρω μας;», οι πολίτες απάντησαν:

  • Απογοήτευση 38%
  • Ανασφάλεια 27%
  • Οργή 25%
  • Ελπίδα 5%
  • Αισιοδοξία 3%
  • Σιγουριά 1%
  • ΔΓ/ΔΑ 1%

