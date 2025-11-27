Δημοσκόπηση GPO: Η πρόθεση ψήφου - Τι απαντούν οι πολίτες για ακρίβεια και ΟΠΕΚΕΠΕ - Real.gr

Διψήφια διαφορά της ΝΔ από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ «δείχνει» νέα δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό του Star.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,2% και ενισχύεται κατά 0,5% σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρίας τον Σεπτέμβριο.

Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12,6% ενισχυμένο κατά 0,3%. Και ακολουθούν: Ελληνική Λύση 10,4% ενισχυμένη κατά 0,6% , ΚΚΕ 8,5% ενισχυμένο κατά 0,6%, Πλεύση Ελευθερίας 5,8% με απώλειες 2,1%, ΣΥΡΙΖΑ 4,1% με απώλειες 1,1%, Φωνή Λογικής 3%, Νίκη 2,3%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%, Μέρα 25 1,9% και Νέα Αριστερά 1,5%. Άλλο κόμμα επιλέγει το 7,7% ενώ η δεξαμενή των αναποφάσιστων είναι 13,3%.

Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα με 62,8%. Ακολουθούν : η διαφθορά 15,9%, η Υγεία 5,1%, το Μεταναστευτικό 3,7%, τα εθνικά θέματα 3,6%, η ανάπτυξη της οικονομίας 3,4% η Παιδεία 2,1% και η ασφάλεια 1,9%.

Το 70,6% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο της κυβέρνησης.

Το 65,3% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά τις πολιτικές της κυβέρνησης για τη βελτίωση των υποδομών Υγείας.

Το 67,2% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά τις πολιτικές της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και την στήριξη της ελληνικής οικογένειας.

Αντίθετα, το 56,6% κρίνει θετικά και μάλλον θετικά τις ενέργειες που γίνονται για την αναδιοργάνωση και τον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 66,4% δηλώνει ότι έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση.

Μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε κι αν γίνουν, το 27,2% δηλώνει ότι θα ήθελε να είναι κυβέρνηση η ΝΔ και πρωθυπουργός ο Κ. Μητσοτάκης ενώ το 70,8% δηλωνει ότι θα ήθελε να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση.

Το 81,7% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο του ΠΑΣΟΚ στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας ιδρύσει νέο κόμμα, το 11,8% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και το 10% αρκετά πιθανό. Λίγο πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα δηλώνει το 12% και καθόλου πιθανό το 65,1%.