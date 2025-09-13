Δημοσκόπηση GPO: Τι «δείχνει» η πρόθεση ψήφου - Real.gr

Ενδιαφέρον παρουσιάζει δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά».
Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 24,8% ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με 11,2%.
Αναλυτικά η πρόθεση ψήφου:
- Νέα Δημοκρατία: 24,8%
- ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: 5,2%
- ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: 11,2%
- Ελληνική Λύση: 8,7%
- ΚΚΕ: 8,1%
- Νίκη: 1,8%
- Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%
- Φωνή Λογικής: 3,1%
- ΜέΡΑ25: 1,4%
- Νέα Αριστερά: 1,4%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%
- Άλλο: 4,1%
- Λευκό, άκυρο: 1,7%
- Αναποφάσιστοι: 18,3%Η εκτίμηση ψήφου
Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 29,7% ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 14,3%.
Αναλυτικά η εκτίμηση ψήφου:
- Νέα Δημοκρατία: 29,7%
- ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: 6,6%
- ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: 14,3%
- Ελληνική Λύση: 11,1%
- ΚΚΕ: 10,4%
- Νίκη: 2,3%
- Πλεύση Ελευθερίας: 10%
- Φωνή Λογικής: 3,9%
- ΜέΡΑ25: 1,8%
- Νέα Αριστερά: 1,8%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 3%
- Άλλο: 5,1%