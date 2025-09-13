Quantcast
Δημοσκόπηση GPO: Τι «δείχνει» η πρόθεση ψήφου - Real.gr
real player

Δημοσκόπηση GPO: Τι «δείχνει» η πρόθεση ψήφου

12:28, 13/09/2025
Δημοσκόπηση GPO: Τι «δείχνει» η πρόθεση ψήφου

Ενδιαφέρον παρουσιάζει δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά».

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 24,8% ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με 11,2%.

Αναλυτικά η πρόθεση ψήφου:

  • Νέα Δημοκρατία: 24,8%
  • ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: 5,2%
  • ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: 11,2%
  • Ελληνική Λύση: 8,7%
  • ΚΚΕ: 8,1%
  • Νίκη: 1,8%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%
  • Φωνή Λογικής: 3,1%
  • ΜέΡΑ25: 1,4%
  • Νέα Αριστερά: 1,4%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%
  • Άλλο: 4,1%
  • Λευκό, άκυρο: 1,7%
  • Αναποφάσιστοι: 18,3%Η εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 29,7% ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 14,3%.

Αναλυτικά η εκτίμηση ψήφου:

  • Νέα Δημοκρατία: 29,7%
  • ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: 6,6%
  • ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: 14,3%
  • Ελληνική Λύση: 11,1%
  • ΚΚΕ: 10,4%
  • Νίκη: 2,3%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 10%
  • Φωνή Λογικής: 3,9%
  • ΜέΡΑ25: 1,8%
  • Νέα Αριστερά: 1,8%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 3%
  • Άλλο: 5,1%

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved