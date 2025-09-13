Δημοσκόπηση GPO: Τι «δείχνει» η πρόθεση ψήφου - Real.gr

Ενδιαφέρον παρουσιάζει δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά».

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 24,8% ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με 11,2%.

Αναλυτικά η πρόθεση ψήφου:



Νέα Δημοκρατία: 24,8%

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: 5,2%

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: 11,2%

Ελληνική Λύση: 8,7%

ΚΚΕ: 8,1%

Νίκη: 1,8%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%

Φωνή Λογικής: 3,1%

ΜέΡΑ25: 1,4%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%

Άλλο: 4,1%

Λευκό, άκυρο: 1,7%

Αναποφάσιστοι: 18,3%Η εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 29,7% ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 14,3%.

Αναλυτικά η εκτίμηση ψήφου: