Δημοσκόπηση GPO: Τι δείχνει η πρόθεση ψήφου – Αυξήθηκε το ποσοστό των αναποφάσιστων - Real.gr
Δημοσκόπηση GPO: Τι δείχνει η πρόθεση ψήφου – Αυξήθηκε το ποσοστό των αναποφάσιστων

21:43, 28/01/2026
Δημοσκόπηση GPO: Τι δείχνει η πρόθεση ψήφου – Αυξήθηκε το ποσοστό των αναποφάσιστων

Η GPO πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση για το STAR, με τους πολίτες να απαντούν σε μια σειρά από ερωτήματα.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 24,5% έναντι 25,2% που συγκέντρωνε τον περασμένο Νοέμβριο, στην προηγούμενη έρευνα. Παρά την πτώση 0,7%, το κυβερνών κόμμα διευρύνει το προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταγράφει απώλειες, από 12,6% τον περασμένο Νοέμβριο, πλέον αγγίζει το 10,8.

Δημοσκόπηση GPO για το Star

Ακολουθούν: ΚΚΕ 6,8%,  ΣΥΡΙΖΑ  4,2%, Φωνή Λογικής 2,8%, Μέρα 25 2,1%, Νέα Αριστερά 2%, Νίκη 1,9%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,8% . Οι αναποφάσιστοι ανεβαίνουν στο 17,9% από 13,3% τον περασμένο Νοέμβριο.

1 στους 4 εμφανίζεται ως δυνητικός ψηφοφόρος της Μαρίας Καρυστιανού. Το 20,1% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι «πολύ» και «αρκετά» πιθανό να ψηφίσει  το κόμμα της στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Δημοσκόπηση GPO για το Star

Μεγαλύτερη διείσδυση φαίνεται να έχει η Μ. Καρυστιανού στη Φωνή Λογικής, την Πλεύση Ελευθερίας, τη Νίκη, την Ελληνική Λύση και τους Αναποφάσιστους.

Δημοσκόπηση GPO για το Star

Με την άποψη της Μ. Καρυστιανού για τις αμβλώσεις «συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί» το 19,2% ενώ «διαφωνεί και μάλλον διαφωνεί» το 68,1%.

Δημοσκόπηση GPO για το Star

Μικρότερη αποτυπώνεται η δεξαμενή των δυνητικών ψηφοφόρων του Αλέξη Τσίπρα. Το 17,6% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα Τσίπρα στις επόμενες εκλογές.

Δημοσκόπηση GPO για το Star

Διχασμένοι είναι οι πολίτες μεταξύ των συμμαχικών και των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Το 48,8% προτιμά μια κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εθνικές εκλογές ενώ το 47% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Δημοσκόπηση GPO για το Star

Η μεγάλη πλειοψηφία όμως, με ποσοστό 69,5%, προτιμά να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση,ενώ το 25,2% θέλει  να συνεχίσει να κυβερνά η ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κ. Μητσοτάκη.

Δημοσκόπηση GPO για το Star: Μείωση ποσοστών για τα περισσότερα κόμματα

Το σημαντικότερο πρόβλημα των πολιτών είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα με 58,5% και ακολουθεί η διαφθορά με 18%.

Δημοσκόπηση GPO για το Star

Οι μισοί Έλληνες, ποσοστό 49,6%,  δηλώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα τους δεν αρκεί για να καλύψουν τις μηνιαίες ανάγκες τους, ενώ το 50,4% δηλώνουν ότι αρκεί.

Δημοσκόπηση GPO για το Star

Ως προς την πρόθεση των ΗΠΑ να αποκτήσουν την Γροιλανδία το 76,9% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι αποδυναμώνει και μάλλον αποδυναμώνει  την ασφάλεια των Ευρωπαϊκών χωρών σε αντίθεση με το 13,7% που πιστεύουν ότι την ενισχύει και μάλλον την ενισχύει.

Δημοσκόπηση GPO για το Star

Τέλος, στο ερώτημα αν η Ελλάδα έπρεπε να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ το 54,2%  των ερωτηθέντων απαντούν όχι και μάλλον όχι, ενώ το 32% απαντούν ναι και μάλλον ναι.

Δημοσκόπηση GPO για το Star

