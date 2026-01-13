Δημοσκόπηση Interview: Η πρόθεση ψήφου – Τι απαντούν οι πολίτες για Καρυστιανού, Τσίπρα - Real.gr

Προβάδισμα 14,3 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview για την «Political».

Στην ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε», το 26,4% απαντά τη ΝΔ και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 12,1%, το ΚΚΕ με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,9%, η Ελληνική Λύση με 5,7%, το ΜέΡΑ25 με 3,6%, η Φωνή Λογικής με 3,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,7%, η Νίκη με 1,5%, η Νέα Αριστερά με 1,1%, άλλο 9,7%, ενώ οι αναποφάσιστοι κινούνται στο 18,5%.

Από τα παραπάνω ευρήματα προκύπτει αύξηση των ποσοστών της ΝΔ κατά 2,8% σε σχέση με τη δημοσκόπηση της Interview τον Δεκέμβριο, ενώ ενισχυμένα κατά 0,5% είναι και τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ εξασφαλίζει 32,4% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14,9%, το ΚΚΕ με 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,3%, η Ελληνική Λύση με 7%, το ΜέΡΑ25 με 4,5%, η Φωνή Λογικής με 4,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,1%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 3,3%, η Νίκη με 1,8%, η Νέα Αριστερά με 1,3% και άλλο με 11,9%.

Από όλα τα παραπάνω ευρήματα προκύπτει ότι επτά κόμματα βρίσκονται πάνω από το όριο εισόδου στη Βουλή και ένα εντός και εκτός.

Η διαχρονική εξέλιξη πρόθεσης ψήφου

Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να αλλάζατε την επιλογή σας υπέρ ενός κόμματος υπό τη Μαρία Καρυστιανού», το 14,5% απαντά πολύ πιθανό, το 9,6% αρκετά πιθανό, το 12,5% λίγο πιθανό, το 61,9% καθόλου πιθανό και 1,5 ΔΞ/ΔΑ.

Η επόμενη ερώτηση, η οποία διατυπώθηκε μετά την πρόθεση ψήφου μόνο προς όσους δήλωσαν ότι είναι «πολύ πιθανό» να άλλαζαν την επιλογή τους υπέρ ενός κόμματος υπό τη Μαρία Καρυστιανού, έχει στόχο να καταδείξει τις πιθανές «δεξαμενές» τού υπό ίδρυση κόμματος.

Από τις απαντήσεις προκύπτουν τα εξής ποσοστά: Αναποφάσιστοι 28,5%, άλλο 26,7%, Πλεύση Ελευθερίας 11,3%, ΜέΡΑ25 10,2%, Ελληνική Λύση 6,1%, ΠΑΣΟΚ 4,4%, ΝΔ 3,9%, ΚΚΕ 3,9%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,9%, Φωνή Λογικής 1,7%, Νίκη 1,1%, Νέα Αριστερά 0,3% και ΣΥΡΙΖΑ 0%.

Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να αλλάζατε την επιλογή σας υπέρ ενός κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα», το 10,1% απαντά πολύ πιθανό, το 3,9% αρκετά πιθανό, το 11% λίγο πιθανό, το 74,6% καθόλου πιθανό και 0,4 ΔΞ/ΔΑ.

Η ανάλυση των απαντήσεων όσων θεωρούν «πολύ πιθανό» να αλλάξουν την επιλογή τους υπέρ ενός κόμματος Τσίπρα αποτυπώνει τη διεισδυτικότητα του πρώην πρωθυπουργού στον ΣΥΡΙΖΑ και δευτερευόντως στους αναποφάσιστους, στην Πλεύση Ελευθερίας και σε άλλα μικρότερα κόμματα στα αριστερά του πολιτικού φάσματος.

Ειδικότερα, πολύ πιθανό να άλλαζε την επιλογή του δηλώνει το 27% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το 26,1% των αναποφάσιστων, από άλλο κόμμα το 21,4%, της Πλεύσης Ελευθερίας το 8,7%, του ΠΑΣΟΚ το 4,4%, της Νέας Αριστεράς το 4,4%, του ΜέΡΑ25 το 3,2%, του Κινήματος Δημοκρατίας το 2,4%, της ΝΔ το 0,8%, του ΚΚΕ το 0,8%, της Ελληνικής Λύσης το 0,4% και της Φωνής Λογικής το 0,4%.

Στον επαναπροσδιορισμό της πρόθεσης ψήφου, υπό το σενάριο καθόδου κομμάτων υπό τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα στη βάση της επεξεργασίας των απαντήσεων μόνον όσων απαντούν ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσουν Καρυστιανού ή Τσίπρα, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

H ΝΔ λαμβάνει ποσοστό 23,9% και ακολουθούν η Μαρία Καρυστιανού με 14,5%, το ΠΑΣΟΚ με 10,5%, ο Αλέξης Τσίπρας με 10%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Ελληνική Λύση με 5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Φωνή Λογικής με 3,2%, το ΜέΡΑ25 με 2,9%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,3%, η Νίκη με 1,4%, η Νέα Αριστερά με 1%, ενώ «άλλο» απαντά το 4,8% και «δεν έχω αποφασίσει» το 8%.

Το τελευταίο επιβεβαιώνει εμμέσως ότι η συντριπτική πλειονότητα όσων μέχρι σήμερα δηλώνουν αναποφάσιστοι τελεί σε αναμονή δημιουργίας νέων πολιτικών σχηματισμών. Προκύπτει επίσης ότι, αν δημιουργηθούν τα δύο νέα κόμματα, η Μαρία Καρυστιανού θα καταλάβει τη δεύτερη θέση, αφήνοντας το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, και το κόμμα Τσίπρα θα καταλάβει την τέταρτη θέση, «σπρώχνοντας» προς τα κάτω το ΚΚΕ, την Ελληνική Λύση και την Πλεύση Ελευθερίας, που σε αυτή την περίπτωση θα δώσουν «μάχη» για την πέμπτη θέση.

Η δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών

Στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», η δημοφιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εμφανίζεται αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Interview. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά δεν έχει αντίπαλο, αφού τα ποσοστά εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του είναι τουλάχιστον τριπλάσια σε σχέση με τον επόμενο πολιτικό αρχηγό.

Συγκεκριμένα, το 33,4% απαντά «κανέναν», το 31,4% τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 10,1% τον Νίκο Ανδρουλάκη, το 5,9% τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, το 4,8% τον Δημήτρη Κουτσούμπα, το 4,5% τον Κυριάκο Βελόπουλο, το 2,9% τον Σωκράτη Φάμελλο, το 2,4% τον Στέφανο Κασσελάκη, το 2,1% τον Αλέξη Χαρίτση, το 1,4% την Αφροδίτη Λατινοπούλου και το 1,1% τον Δημήτρη Νατσιό.

Η πορεία της χώρας

Η επόμενη «συστάδα» απαντήσεων αποτυπώνει το εξής παράδοξο: Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων εμφανίζεται απαισιόδοξη για τις προοπτικές της χώρας το 2026, αλλά λιγότερο απαισιόδοξη έως αισιόδοξη για τα προσωπικά οικονομικά της.

Συγκεκριμένα, στο ερώτημα «πόσο αισιόδοξος ή απαισιόδοξος είστε για τις προοπτικές της χώρας μέσα στη νέα χρονιά», το 69% δηλώνει μάλλον απαισιόδοξος/πολύ απαισιόδοξος, το 28% πολύ αισιόδοξος/μάλλον αισιόδοξος και 3% ΔΞ/ΔΑ.

Στο επόμενο ερώτημα, «πόσο αισιόδοξος ή απαισιόδοξος είστε προσωπικά για τη δική σας πορεία μέσα στη νέα χρονιά», μάλλον απαισιόδοξος/πολύ απαισιόδοξος δηλώνει το 49%, πολύ αισιόδοξος/μάλλον αισιόδοξος το 43% και 8% ΔΞ/ΔΑ.

Και σε αυτή τη δημοσκόπηση της Interview, η οικονομία αναδεικνύεται σε καθοριστικότερο παράγοντα για την ψήφο των πολιτών. Συγκεκριμένα, το 53,9% των ερωτηθέντων απαντά η οικονομία και ακολουθούν η δικαιοσύνη με 17,6%, τα εθνικά με 9,9%, η υγεία με 7,1%, η ασφάλεια με 3,2%, η παιδεία με 2,9%, η εξωτερική πολιτική με 2,7% και άλλο με 2,7%.

Η ταυτότητα της έρευνας