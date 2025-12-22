Δημοσκόπηση Interview: Ποια πρόσωπα ξεχώρισαν και ποια ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα το 2025 - Real.gr

Προβάδισμα της ΝΔ καταγράφεται σε νέα δημοσκόπηση της Interview για το POLITIC.

Συγκεκριμένα στην ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;» οι πολίτες απαντούν σε ποσοστό 23,2% τη ΝΔ, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 8,2%, η Ελληνική Λύση με 6,6%, το ΚΚΕ με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,7%, το ΜέΡΑ25 με 3,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 3,2% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 3%. Οι αναποφάσιστοι φτάνουν στο 21,6%, ενώ «άλλο κόμμα» απαντά το 8,4%.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ συγκεντρώνει 29,4%, το ΠΑΣΟΚ 14,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 10,4%, η Ελληνική Λύση 8,3%, το ΚΚΕ 6,1%, η Φωνή Λογικής 4,7%, το ΜέΡΑ25 4,5%, το Κίνημα Δημοκρατίας 4,2% και ο ΣΥΡΙΖΑ 4%. «Άλλο κόμμα» απαντά το 10,7%.

Στην ερώτηση ποιος είναι ο πολιτικός αρχηγός που εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας οι πολίτες απαντούν σε ποσοστό 30,8% «κανέναν». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στη δεύτερη θέση με 28,6%, ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9,4%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 8,9% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,3%.

Η Μαρία Καρυστιανού καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό (24,3%) μεταξύ των προσώπων που ξεχώρισαν περισσότερο στη δημόσια ζωή τη χρονιά που φεύγει. Ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 21,1%, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 18,4% και ο Αλέξης Τσίπρας με 11%.

Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ με ποσοστό 29,5%, τα συλλαλητήρια για την τραγωδία των Τεμπών με 24,8% και οι αγροτικές κινητοποιήσεις με 13,9% αναδεικνύονται ως τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς που φεύγει.

Στο ερώτημα «πώς εκτιμάτε ότι είναι φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σας», το 44% των ερωτώμενων απαντά ότι το φετινό τραπέζι θα είναι πιο περιορισμένο λόγω οικονομικών δυσκολιών. Το 35% δηλώνει ότι θα είναι περίπου το ίδιο με πέρυσι, ενώ μόνο το 10% θεωρεί ότι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι πλήρες, χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς.