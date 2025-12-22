Δημοσκόπηση Interview: Ποια πρόσωπα ξεχώρισαν και ποια ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα το 2025 - Real.gr

Quantcast
Δημοσκόπηση Interview: Ποια πρόσωπα ξεχώρισαν και ποια ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα το 2025
Δημοσκόπηση Interview: Ποια πρόσωπα ξεχώρισαν και ποια ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα το 2025

12:52, 22/12/2025
Δημοσκόπηση Interview: Ποια πρόσωπα ξεχώρισαν και ποια ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα το 2025

Προβάδισμα της ΝΔ καταγράφεται σε νέα δημοσκόπηση της Interview για το POLITIC.

Συγκεκριμένα στην ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;» οι πολίτες απαντούν σε ποσοστό 23,2% τη ΝΔ, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 8,2%, η Ελληνική Λύση με 6,6%, το ΚΚΕ με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,7%, το ΜέΡΑ25 με 3,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 3,2% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 3%. Οι αναποφάσιστοι φτάνουν στο 21,6%, ενώ «άλλο κόμμα» απαντά το 8,4%.

 

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ συγκεντρώνει 29,4%, το ΠΑΣΟΚ 14,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 10,4%, η Ελληνική Λύση 8,3%, το ΚΚΕ 6,1%, η Φωνή Λογικής 4,7%, το ΜέΡΑ25 4,5%, το Κίνημα Δημοκρατίας 4,2% και ο ΣΥΡΙΖΑ 4%. «Άλλο κόμμα» απαντά το 10,7%.

Στην ερώτηση ποιος είναι ο πολιτικός αρχηγός που εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας οι πολίτες απαντούν σε ποσοστό 30,8% «κανέναν». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στη δεύτερη θέση με 28,6%, ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9,4%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 8,9% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,3%.

Η Μαρία Καρυστιανού καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό (24,3%) μεταξύ των προσώπων που ξεχώρισαν περισσότερο στη δημόσια ζωή τη χρονιά που φεύγει. Ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 21,1%, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 18,4% και ο Αλέξης Τσίπρας με 11%.

Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ με ποσοστό 29,5%, τα συλλαλητήρια για την τραγωδία των Τεμπών με 24,8% και οι αγροτικές κινητοποιήσεις με 13,9% αναδεικνύονται ως τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς που φεύγει.

Στο ερώτημα «πώς εκτιμάτε ότι είναι φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σας», το 44% των ερωτώμενων απαντά ότι το φετινό τραπέζι θα είναι πιο περιορισμένο λόγω οικονομικών δυσκολιών. Το 35% δηλώνει ότι θα είναι περίπου το ίδιο με πέρυσι, ενώ μόνο το 10% θεωρεί ότι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι πλήρες, χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς.

