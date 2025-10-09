Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 16,2 μονάδων της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ – Το 16% λέει «ναι» σε νέο κόμμα Τσίπρα - Real.gr

Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 16,2 μονάδες έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφει η δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Political, που παρουσίασε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία εξασφαλίζει 31,5% , το ΠΑΣΟΚ 15,3%, η Ελληνική Λύση 8,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 6,9%, το ΚΚΕ 6,5%, το ΜέΡΑ25 5,8%, το Κίνημα Δημοκρατίας 4,8%, η Φωνή Λογικής 4,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 4%, η Νέα Αριστερά 1,8%, η Νίκη 1,5% ενώ το 9,1% των ερωτηθέντων απαντά «άλλο».

Δείτε το βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1:

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ εξασφαλίζει ποσοστό 25,3%, έναντι 12,3% του ΠΑΣΟΚ, 6,6% της Ελληνικής Λύσης, 5,5% της Πλεύσης Ελευθερίας, 5,2% του ΚΚΕ, 4,2% του ΜέΡΑ25, 3,9% του Κινήματος Δημοκρατίας, 3,7% της Φωνής Λογικής, 3,2% του ΣΥΡΙΖΑ, 1,4% της Νέας Αριστεράς, 1,2% της Νίκης, ενώ 8,6% των ερωτηθέντων απαντά «άλλο» και 18,9% ότι δεν έχει αποφασίσει.

Για την παραίτηση Τσίπρα και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος

Oι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ερωτήθηκαν και για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα. Το 47% εκτιμά ότι ήταν «πολύ/μάλλον σωστή» απόφαση, το 28% θεωρεί την κίνηση «πολύ, μάλλον λανθασμένη», ενώ το 25% απαντά «ΔΞ/ΔΑ».

Στην ερώτηση εάν ο Αλέξης Τσίπρας δημιουργούσε νέο πολιτικό κόμμα πόσο πιθανό θα ήταν να το ψηφίσετε, το 80% απαντά «όχι/μάλλον όχι» και το 16% «σίγουρα/μάλλον ναι».