Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα για ΝΔ - Τι απαντούν οι πολίτες για Καρυστιανού και Τσίπρα - Real.gr

Προβάδισμα με ποσοστό 26,9% έχει η ΝΔ σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης της εταιρείας Interview για το politic.gr.

Οι αναποφάσιστοι παραμένουν σε υψηλά επίπεδα (16,7%), ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με ποσοστό στο 12,7%. Στη τρίτη θέση είναι η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,4% και το ΚΚΕ με 5,0%. Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 3,5%, η Φωνή Λογικής 3,4% και ο ΣΥΡΙΖΑ 3,0%. Ακολουθούν το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,7%, η ΝΙΚΗ με 2,0%, η Νέα Αριστερά με 1% ενώ το «άλλο κόμμα» φτάνει το 11,4%.

Στην ερώτηση για το κατά πόσο η Μαρία Καρυστιανού θεωρείται έτοιμη να εισέλθει ενεργά στην πολιτική, το 70% απαντά ότι τη θεωρεί «λίγο ή καθόλου έτοιμη», ενώ το 27% την κρίνει «πολύ ή αρκετά έτοιμη». Το 3% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πρόσφατη παρουσία της Μ. Καρυστιανού φαίνεται ότι επηρέασε κυρίως τον τρόπο με τον οποίο την αντιλαμβάνονται οι πολίτες, οδηγώντας σε διαφορετικές εκτιμήσεις για την εικόνα της, χωρίς ωστόσο να καταγράφεται αντίστοιχη επίδραση στη δυνητική ψήφο.

Συγκεκριμένα, το 48% δηλώνει ότι η εικόνα της είναι χειρότερη σε σχέση με λίγες ημέρες πριν, το 37% ότι παραμένει η ίδια, ενώ το 14% ότι είναι καλύτερη. Σε αντίθεση με την εικόνα, η δυνητική ψήφος παραμένει σταθερή. Το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι είναι «πολύ πιθανό» να αλλάξουν την επιλογή τους υπέρ ενός ενδεχόμενου κόμματος Καρυστιανού διαμορφώνεται στο 14,5% στο πρώτο κύμα της έρευνας (πριν τη συνέντευξη) και στο 13,8% στο δεύτερο. Συνολικά το 37% των ερωτώμενων δηλώνει ότι είναι πιθανό να αλλάξει την επιλογή του υπέρ ενός ενδεχόμενου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Στην ερώτηση για το ποιος από τους δύο, η Μαρία Καρυστιανού ή ο Αλέξης Τσίπρας, θα μπορούσε να επικρατήσει του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μια εκλογική αναμέτρηση, η πλειοψηφία των ερωτώμενων (53%) απαντά ότι κανείς από τους δύο δε θα μπορούσε να το πετύχει.

Ωστόσο, η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 34%, υπερδιπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το 13% που αποδίδεται στον Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το rebranding του Αλέξη Τσίπρα δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να δημιουργεί ισχυρό αποτύπωμα στο εκλογικό σώμα.

Σχεδόν οι μισοί ερωτώμενοι (49%) δηλώνουν ότι το αξιολογούν ως αδιάφορο, ενώ ένα επιπλέον 35% εκτιμά ότι εξελίσσεται χειρότερα από ό,τι είχε σχεδιαστεί, με μόλις το 14% να θεωρεί ότι «πάει καλά».

Η εικόνα αυτή αντανακλάται και στη δυνητική ψήφο, καθώς στο δεύτερο κύμα της έρευνας το 74,5% δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να αλλάξει την επιλογή του υπέρ ενός κόμματος Τσίπρα. Αντίθετα, μόνο το 9,9% εμφανίζεται πολύ πιθανό να μετακινηθεί εκλογικά υπέρ ενός κόμματος Τσίπρα. Συνολικά, το 24,5% των ερωτώμενων δηλώνει ότι είναι λίγο, αρκετά ή πολύ πιθανό να αλλάξει την επιλογή του υπέρ ενός κόμματος Τσίπρα.