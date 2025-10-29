Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα για τη ΝΔ, δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ - Τι απαντούν οι πολίτες για την οικονομία - Real.gr

Σε δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC, το 61% απαντά πως ούτε η οικονομία της χώρας, ούτε τα προσωπικά του οικονομικά έχουν βελτιωθεί, ενώ το 21% θεωρεί ότι η οικονομία της χώρας βελτιώθηκε, αλλά όχι η δική του οικονομική κατάσταση.

Μόνο το 14% δηλώνει ότι «και η οικονομία της χώρας και τα προσωπικά μου οικονομικά έχουν βελτιωθεί», ενώ μόλις το 4% απαντά πως η οικονομία της χώρας δεν βελτιώθηκε, αλλά τα προσωπικά του οικονομικά βελτιώθηκαν.

Στο ερώτημα, «εάν αύριο γίνονταν εθνικές εκλογές και δεν προέκυπτε αυτοδύναμη κυβέρνηση, ποια κόμματα θα θέλατε να συνεργαστούν για τον σχηματισμό κυβέρνησης», το 45% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα προτιμούσε να διεξαχθούν νέες εκλογές, έναντι του 22% που επιλέγει τη συνεργασία ΝΔ – ΠΑΣΟΚ.

Ακολουθούν οι συνδυασμοί ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά (9%), ΝΔ – Φωνής Λογικής (7%), ενώ τα σενάρια ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ – Ελληνική Λύση – Φωνή Λογικής και ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά – ΜέΡΑ25 συγκεντρώνουν από 3% το καθένα.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 23,8%, το ΠΑΣΟΚ 13%, η Ελληνική Λύση 6,4%, το ΚΚΕ 5,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,4% το Κίνημα Δημοκρατίας 4%, η Φωνή Λογικής 4%, το ΜέΡΑ25 3,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,6%, η Νέα Αριστερά 1,6%, η Νίκη 1,2%, άλλο κόμμα 9,2%, ενώ οι αναποφάσιστοι αγγίζουν το 19,5%.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 29,3%, το ΠΑΣΟΚ 16%, η Ελληνική Λύση 7,9%, το ΚΚΕ 7,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 6,6% το Κίνημα Δημοκρατίας 4,5%, η Φωνή Λογικής 4,5%, το ΜέΡΑ25 3,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,2%, η Νέα Αριστερά 1,9%, η Νίκη 1,5%, άλλο κόμμα 13,6%.

Στο ερώτημα «αν δεχθούμε τη φράση “Μητσοτάκης ή χάος” ως πολιτικό δίλημμα, εσείς τι θα επιλέγατε;», το 42% των ερωτηθέντων απαντά «το χάος», έναντι 30% που επιλέγουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ 28% δηλώνει «Άλλο».